Rekordowa ilość złota przesłana ze Szwajcarii do USA

W kwietniu ze Szwajcarii eksportowano do USA 111,7 ton złota, najwięcej w historii, informuje Reuters.

Rekord padł po tym jak pandemia doprowadziła do wielkich zmian na globalnym rynku złota. Popyt w Chinach i Indiach, gdzie zwykle był największy, gwałtownie spadł po wprowadzeniu ograniczeń spowodowanych przez koronawirusa, natomiast gwałtownie wzrósł na Zachodzie, gdzie inwestorzy szukali kruszcu jako bezpiecznej przystani. Wysokie ceny złota na nowojorskim rynku Comex stymulowały wzrost przepływu kruszcu do USA.

Szwajcaria, gdzie znajdują się największe na świecie rafinerie złota, eksportowała w kwietniu łącznie 131,8 ton kruszcu. Na USA, gdzie zwykle wysyłana jest ok. 1 tona miesięcznie złota, przypadło tym razem 111,7 ton, czyli aż 85 proc. eksportu. Eksport to Indii wyniósł natomiast w kwietniu zaledwie 0,5 tony, do Hongkongu symboliczny jeden kilogram, a do Chin w ogóle nie wysłano złota. Każdy z tych azjatyckich rynków zwykle sprowadzał dziesiątki ton kruszcu miesięcznie ze Szwajcarii, podkreśla Reuters.