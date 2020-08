Rekordowa liczba pustych mieszkań w Nowym Jorku

Liczba pustych mieszkań do wynajęcia lub wystawionych na sprzedaż na nowojorskim Manhattanie wzrosła w minionym miesiącu do najwyższego poziomu, przekraczając 13 tys. Jest to rekord od czasu zainicjowanego przed 14 laty gromadzenia danych na ten temat.

Według analizy rynku nieruchomości, zamieszczonej w raporcie Douglasa Ellimana i Millera Samuela, liczba mieszkań wystawionych na sprzedaż lub wynajem osiągnęła 13 117. Podpisanych nowych umów było mniej o 23 proc, a w północno-wschodniej części Manhattanu nawet o 39 proc.