W marcu liczba wolnych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii przekroczyła 8 mln - podał we wtorek Departament Pracy. W porównaniu z lutym wzrosła o 0,5 mln.

Liczba wolnych miejsc pracy jest obecnie znacznie wyższa niż przed pandemią. W marcu pobiła rekord wszech czasów z listopada 2018 roku, gdy dostępnych było 7,57 mln wolnych stanowisk.

Wiele firm twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników do zatrudnienia. Zdaniem niektórych z nich, wpływ na niechęć do podejmowania pracy mogą mieć również rządowe programy pomocowe dla osób bezrobotnych.

Debata na temat zasiłków nasiliła się po tym, gdy rząd podał w zeszły piątek, że w kwietniu utworzono jedynie 266 tys. nowych miejsc pracy, podczas gdy rynek oczekiwał liczby oscylującej wokół miliona.

Administracja Joe Bidena stwierdziła z kolei, że ​​niewiele jest dowodów na to, że zasiłki zniechęcają ludzi do podejmowania pracy. Jej zdaniem głównym powodem jest zamknięcie szkół i przedszkoli, które zmusza rodziców do pozostawania w domu i opieki nad dziećmi.