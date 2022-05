Rekordowa przecena największego producenta akumulatorów

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Akcje Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) taniały najmocniej w historii chińskiej spółki po rekordowym spadku jej kwartalnego zysku i ujawnieniu wielkiego zobowiązania wynikającego z derywatów, informuje Bloomberg.

Akcje CATL taniały o ponad 10 proc. w czwartek na giełdzie w Shenzhen po tym jak największy producent akumulatorów do aut elektrycznych poinformował o 24 proc. spadku kwartalnego zysku netto do 1,49 mld juanów (225 mln USD) i zniżce zysku bazowego o 41 proc. do 977 mln juanów. Spółka tłumaczy pogorszenie wyników rosnącymi szybko kosztami.