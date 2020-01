Rekordowa sprzedaż luksusowych apartamentów w Złotej 44 w 2019 roku

W 2019 roku obserwowaliśmy w Polsce wyraźny wzrost apetytów na luksus, czego potwierdzeniem jest 138% wzrost liczby sprzedanych apartamentów (vs. wyniki za 2018 rok) przy Złotej 44. Sprzedaje się coraz więcej apartamentów o większych metrażach, których właściciele poszukują przestrzeni mogących pełnić rolę nowoczesnego domu w centrum stolicy.

Popyt na luksusowe nieruchomości stabilnie rośnie i ma przed sobą dobre perspektywy na 2020 rok. Za metr kwadratowy apartamentu o wysokim standardzie trzeba zapłacić w Warszawie pomiędzy 5,0 a 8,5 tys. euro, w Pradze luksusowe nieruchomości są o 50-100% droższe niż te w Warszawie. Ceny w Berlinie kształtują się na poziomie nawet 20 tys. euro za m2.

Jeszcze 8 lat temu ceny w Berlinie były analogiczne do cen warszawskich. W tej chwili ceny popularnych nieruchomości są tam już dwukrotnie wyższe, a te najbardziej luksusowe stanowią średnio trzykrotność cen warszawskich. Może to prognozować przyszłe wzrosty cen dla nieruchomości również luksusowych w Polsce i oznaczać, że jest to ostatni moment na dokonanie atrakcyjnej inwestycji – tłumaczy Rafał Szczepański, Wiceprezes BBI Development, spółki będącej jednym z inwestorów Złotej 44.

Nowi mieszkańcy Złotej 44 zajęli łącznie ponad 4 tys. m2. Właściciel najdroższego apartamentu zapłacił za niego ponad 7 mln zł brutto i cieszy się panoramicznym widokiem na Warszawę. Natomiast największy sprzedany apartament ma powierzchnię ponad 220 m2.

Apartamenty w Złotej 44 to inwestycja, która jest w dzisiejszych realiach i warunkach rynkowych nie do powtórzenia. Udało nam się ją zakończyć przed czasem silnego wzrostu kosztów zarówno pracy jak i materiałów budowlanych oraz wykończeniowych. Dzięki temu dziś mamy w ofercie luksusowe apartamenty, o ponadczasowym designie i wysokiej jakości, którą można porównać do perfekcji wykonania najbardziej znanych marek zegarków szwajcarskich, ze względu na to, że gwarantujemy ich stałą i atrakcyjną cenę. Złota 44 przyciąga coraz więcej zamożnych Polaków, dla których ważny jest komfort i jakość życia na najwyższym poziomie – tłumaczy Rafał Szczepański.

Osoby wybierające życie w luksusowych apartamentowcach nade wszystko doceniają ich prestiżową lokalizację, prywatność i bezpieczeństwo, czy zindywidualizowane podejście do obsługi mieszkańców. Znakiem rozpoznawczym każdego z apartamentów pokazowych w Złotej 44 jest światowy design uzupełniony wyrafinowaną sztuką. Mieszkańcy mają do dyspozycji strefą biznesowo-sportowo-relaksacyjną z 25 metrowym basenem oraz tarasem. Wnętrza apartamentów to dzieło londyńskiego, renomowanego studia projektowego Woods Bagot, a wszystkie elementy wykończenia wnętrza cechuje najwyższa jakość materiałów. Ten najwyższy budynek mieszkalny w Unii Europejskiej – słynny żagiel autorstwa Daniela Libeskinda, wciąż pozostaje wyznacznikiem luksusu nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗