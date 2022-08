Rekordowa strata największej giełdy kryptowalut w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Akcje Coinbase Global tanieją wyraźnie w handlu międzysesyjnym po tym jak właściciel największej giełdy kryptowalut w USA ujawnił rekordową stratę kwartalną i niższe niż oczekiwano przychody, informuje Bloomberg.

Coinbase odczuwa skutki słabnięcia rynku kryptowalut, zarówno spadku kursów, jak i mniejszego zainteresowanie tymi aktywami. Miał 1,1 mld USD straty w minionym kwartale, z czego 446 mln USD to odpis wartości inwestycji i innych operacji. Przychody spółki spadły o ponad 60 proc. do 808,3 mln USD wobec oczekiwanych przez rynek ok. 855 mln USD. Liczba miesięcznych użytkowników giełdy dokonujących transakcji spadła o 2 proc. do 9 mln.