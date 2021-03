Rekordowe 86 mld USD napłynęło do ETF akcji w lutym

Napływ pieniędzy do ETF akcji był w lutym rekordowy pomimo spadków kursów pod koniec miesiąca z powodu wzrostu rentowności obligacji USA i przeceny akcji spółek technologicznych.

Bloomberg wyliczył, że do ETF akcji napłynęło w lutym rekordowe 86 mld USD.

- Psychologia inwestorów pokazuje skłonność do optymizmu – powiedział Keith Buchanan, zarządzający portfelem w GLOBALT Investments z Atlanty. – Zwierzęce instynkty, jeśli wolicie, odgrywały i odgrywają rolę przez minione 11 miesięcy tego rajdu. Jest wciąż mnóstwo płynności i znalazła ona dom – dodał.

Napływ w lutym okazał się większy nawet niż w listopadzie, kiedy do inwestowania w akcje zachęcała wiadomość o przełomie w sprawie szczepionki na COVID-19. W lutym najwięcej zebrał S&P; 500 ETF (VOO), fundusz Vanguard Group, do którego napłynęło 11 mld USD. Większość, 8,7 mld USD, zasiliło go jednego dnia na początku miesiąca.

- Pomimo zmienności, gdzie indziej inwestorzy mogą zaparkować pieniądze? – zwrócił uwagę Mohit Bajaj, dyrektor rynku ETF w WallachBeth Capital. – Rentowności obligacji wzrosły tak mocno, inwestorzy powinni trzymać się z daleka od długu z powodu spadku ceny. ETF akcji są jedynym możliwym miejscem – dodał.

Napływ pieniędzy do ETF obligacji wyniósł w lutym 10,4 mld USD. Był najmniejszy od marca ubiegłego roku.