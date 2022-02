Rekordowe oczekiwania inflacyjne amerykańskiego rynku obligacji

Amerykański rynek obligacji o krótkim terminie wykupu spodziewa się kontynuacji wysokiej inflacji w związku z drożejącą ropą, gazem i węglem, informuje Bloomberg.

Dwuletnia progowa stopa inflacji, będąca różnicą między rentownością obligacji 2-letnich USA indeksowanych o inflację oraz papierów o tym samym terminie niezabezpieczonych przed nią, wzrosła o 9 pkt. bazowych do ok. 3,75 proc. Jest największa od 2004 roku, do kiedy sięgają dane, poinformował Bloomberg. Pięcioletnia progowa stopa inflacji wzrosła o 6 pkt. bazowych do 2,99 proc.