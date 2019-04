Jest nowy rekord połączenia lotniczego

Ruszyło najdłuższe na świecie połączenie lotnicze w jednym kraju.

Airbus A330 Hawaiian Airlines wystartował z lotniska w Honolulu i poleciał do Bostonu. Lot na trasie ponad 5 tys. mil (8,2 tys. km) będzie trwał prawie 12 godzin. Dotychczas rekordowym połączeniem był lot tego samego przewoźnika z Honolulu do Nowego Jorku, który jednak nie przekraczał 5 tys. mil. Choć Rosja jest największym krajem na świecie, najdłuższe połączenie lotnicze w tym kraju, z nadbałtyckiego Kaliningradu do Pietropawłowska na Kamczatce, miało długość 7,45 tys. km. Obecnie nie obsługuje go jednak żaden przewoźnik. ...