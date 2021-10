Rekordowe zatrudnienie na Wyspach Brytyjskich

Zatrudnienie w Wielkiej Brytanii ustanowiło nowy rekord. Kondycja rynku pracy jest na tyle mocna, że może to zachęcić Bank Anglii (BOE) do podwyżki stóp procentowych, donosi Reuters.

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła we wrześniu 2021 r. o 51,1 tys. kontynuując spadek z sierpnia w skali 68,6 tys. Z kolei stopa bezrobocia w okresie trzech miesięcy do sierpnia obniżyła się do 4,5 proc. z 4,6 proc. w okresie maj-lipiec.

Co istotne, we wrześniu w firmach powstało 207 tys. pełnowymiarowych etatów, co jest rekordową zmianą w ujęciu miesięcznym. Szczególnie wiele nowych miejsc pracy powstało w branży noclegowej, turystycznej i spożywczej.

Dane Urzędu Statystycznego (ONS) pokazały również, że średnie tygodniowe zarobki były wyższe o 7,2 proc. niż w okresie czerwiec-sierpień 2020 r., co oznacza spowolnienie dynamiki wzrostu z 8,3 proc. poprzednio. Bez uwzględniania premii i bonusów, wynagrodzenia wzrosły o 6,0 proc. w okresie czerwiec-sierpień.

Bank Anglii – jak do tej pory – wstrzymywał się z rozpoczęciem cyklu zacieśniania polityki monetarnej twierdząc, że ryzyko zduszenie ożywienia gospodarczego jest wyższe niż wynikające z wysokiej inflacji, którą traktuje jako przejściowe zjawisko.

Nie można jednak wykluczyć, że nadal silna presja inflacyjna, przy systematycznej poprawie sytuacji na rynku pracy zachęcą jednak Bank Anglii do podwyżki stóp procentowych.