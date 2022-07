Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ceny energii wzrosły w Europie do rekordowego poziomu z powodu obawy, że niedostateczna podaż gazu oraz problemy elektrowni atomowych z wodą doprowadzą do zmniejszenia produkcji przez elektrownie, informuje Bloomberg.

Energia w Niemczech, europejski benchmark, zdrożała na European Energy Exchange do rekordowych 345 EUR za 1 MWh. We Francji cena energii wzrosła do 398 EUR za 1 MWh, najwięcej od rekordu z grudnia ubiegłego roku.