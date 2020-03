Rekordowo niskie rentowności obligacji USA

Rentowności obligacji USA spadły rekordowo nisko w piątek w związku z oczekiwaniem na dalszą redukcję stóp procentowych w celu łagodzenia skutków gospodarczych epidemii koronawirusa.

- Spoglądamy w otchłań kryzysu kredytowego – powiedział Kaspar Hense, zarządzającym portfelem w BlueBay Asset Management, według którego rynek uwzględnia w cenach recesję.

Na światowych rynkach akcji dominuje podaż. Liczba zarażonych koronawirusem zbliża się do 100 tys. Kolejne przypadki wykryto w USA, Niemczech i Korei Południowej. Singapur ostrzegł, że pandemia jest coraz bardziej realna.

Rentowność obligacji 5-letnich USA przełamała minimum z 2012 roku spadając do rekordowych 0,5339 proc. Rentowność „dziesięciolatek” spadała w piątek do historycznego minimum 0,6932 proc. i jest o połowę niższa niż zaledwie dwa tygodnie temu. Rentowność obligacji 30-letnich USD spadła rekordowo nisko do 1,2742 proc.

- To, co widzimy, to symptom zbyt małej liczby defensywnych aktywów, papierów dłużnych z dodatnią rentownością, na globalnym rynku - powiedział John Taylor, zarządzający w AllianceBernstein. – Banki centralne robią co mogą aby zapewnić stymulację, co może dolać benzyny do ognia rajdu na rynku obligacji – dodał.

W tym tygodniu Fed niespodziewanie dokonał cięcia głównej stopy procentowej o 50 pkt. bazowych do 1,0 proc. Rynek spodziewa się jej dalszej obniżki. Rynek kontraktów na stopę funduszy federalnych pokazuje, że inwestorzy widzą główną stopę poniżej 0,25 proc. w drugim półroczu. W cenach uwzględniono, że jeszcze w marcu spadnie o ponad 50 pkt. bazowych.

- Rynek skoncentrowany jest głównie na rosnącym prawdopodobieństwie, że Fed ponownie sprowadzi krótkoterminową stopę w pobliże zera i wznowi ilościowe luzowanie - powiedział Chris Jeffery, szef stóp i inflacji w Legal & General Investment Management. – W sytuacji szybko rosnącej każdego dnia liczby przypadków koronawirusa trzeba być odważnym inwestorem, aby przeciwstawić się temu trendowi – dodał.