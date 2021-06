Rekordowo wysoka aktywność przemysłu eurolandu

Przemysł gospodarki strefy euro zanotował rekordowo wysoką aktywność w maju, co sugeruje, że wzrost gospodarczy byłby dużo większy gdyby nie wąskie gardła powodujące znaczący wzrost kosztów nakładów, pisze Reuters.

W ostatecznym odczycie wskaźnik PMI przemysły strefy euro sięgnął 63,1 w maju, podał IHS Markit. W tzw. szybkim odczycie szacowano go na 62,8. W kwietniu wynosił 62,9. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost aktywności. Majowa wartość wskaźnika jest najwyższa od rozpoczęcia badań w czerwcu 1997 roku. Wskaźnik produkcji osłabł jednak w maju do 62,2 z 63,2 w kwietniu. Wskaźnik cen nakładów poszybował do 87,1 z 82,2 w kwietniu i jest rekordowo wysoki.