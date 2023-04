Rekordowy eksport tajwańskich maszyn do produkcji chipów do USA

Eksport do Chin tajwańskich maszyn do produkcji chipów spadł w tym samym miesiącu o 33,8 proc. i była to już jego dziewiąta z rzędu miesięczna zniżka.

Dynamika eksportu to odzwierciedlenie działań administracji prezydenta Joe Bidena, zachęcających do zwiększenia produkcji chipów w USA i dążących do ograniczenia jej wzrostu w Chinach.

Tydzień temu amerykańska sekretarz handlu Gina Raimondo mówiła agencji Bloomberg, że USA nie dążą do produkcji wszystkich półprzewodników tylko u siebie, ale chodzi im o zmniejszenie zależności od Azji.

- Nikt nie myśli, że powinniśmy robić wszystkiego, co nam potrzeba, w Ameryce. Ale to, że kupujemy ponad 90 proc. najnowocześniejszych chipów od Tajwanu jest nie do utrzymania, a szczerze mówiąc, całkiem niebezpieczne – mówiła Raimondo.