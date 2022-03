Rekordowy koszt ubezpieczenia się od niewypłacalności Rosji

Swapy ryzyka niewypłacalności (CDS) Rosji pokazują, że rynek widzi już 80 proc. prawdopodobieństwo niewypłacalności tego kraju, informuje Bloomberg.

Koszt ubezpieczenia się od niewypłacalności Rosji poprzez CDS wzrósł w poniedziałek do rekordowego poziomu po tym jak prezydent Władimir Putin podpisał dekret pozwalający spłacać zagranicznych wierzycieli w Rosji tylko w rublach. Także właścicieli obligacji dolarowych i w euro. Choć niektóre takie obligacje pozwalają na spłatę w rublach, to nie w przypadku papierów, od których Rosja 16 marca ma wypłacić 117 mln USD kuponu. Ożywiło to obawę, że Rosja nie spłaci 33 mld USD długu w postaci obligacji dolarowych.