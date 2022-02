Rekordowy rok Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

35 nowych inwestycji w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wartych 1,3 mld zł to wielki sukces zarządzającej tą strefą Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dzięki nim ma powstać 420 nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu słupskiego i całego Pomorza Środkowego.

— Dotychczas zrealizowaliśmy 28 projektów o wartości blisko 112 mln zł finansowanych ze środków własnych oraz współfinansowanych z funduszy UE, a także otrzymując wsparcie finansowe i majątkowe od akcjonariuszy naszej spółki, w tym Samorządu Województwa Pomorskiego, Skarbu Państwa, Miasta i Gminy Słupsk oraz Miasta Koszalin. Projekty wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu, akcelerację start-upów, upowszechnianie nowoczesnych technologii i innowacji, promocję atrakcyjności inwestycyjnej, klastrów, OZE, a także szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz rynku pracy czy osób wykluczonych społecznie — informuje Mirosław Kamiński, prezes zarządu PARR S.A.

Strefa pełna inwestycji

PARR od 1997 r. realizuje swoje zadania przede wszystkim jako zarzadzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Strefa obejmuje obszar 16 powiatów w województwach: pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Od 2018 r. inwestycje na terenach SSSE są objęte wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Umożliwia ono przedsiębiorcom — niezależnie od lokalizacji inwestycji — uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10-15 lat, w wysokości nawet do 60 proc. wartości planowanej inwestycji.

Realizowane przez nas projekty wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu – mówi Mirosław Kamiński, prezes zarządu PARR S.A. [fot. arc]

Mimo niesprzyjających okoliczności: pandemii COVID-19, podwyżek cen energii, surowców, produktów i usług oraz wzrostu inflacji, w SSSE zadeklarowano w 2021 r. rekordową liczbę projektów. Zarząd PARR wydał 35 decyzji o wsparciu nowych przedsięwzięć, z których 24 będą realizowane przez firmy polskie, a 11 - firmy z kapitałem amerykańskim, cypryjskim, duńskim, holenderskim, niemieckim, norweskim i szwedzkim. 22 inwestorów to mikro, małe i średnie firmy, dużych graczy jest 13. Najwięcej, bo 20 projektów, będzie zrealizowanych na terenie województwa pomorskiego, 12 w woj. zachodniopomorskim i 3 na terenie Wielkopolski.

Tu wykluwają się pomysły

PARR stworzył i prowadzi Słupski Inkubator Technologiczny, który wspiera młodych przedsiębiorców i rozwój nowoczesnych technologii. Łączy ze sobą środowisko biznesowe, edukacyjne i samorządowe.

SIT jest także miejscem wielu wydarzeń gospodarczych i kulturalnych. Dysponuje bowiem bardzo nowoczesnym centrum szkoleniowo-konferencyjnym. Społeczność inkubatorowa liczy 33 firmy, a średnioroczne wykorzystanie powierzchni przez najemców wynosi aż 96 proc.

Ograniczenia związane z epidemią utrudniają realizację wydarzeń gospodarczych, w tym konferencji, targów oraz sympozjów naukowych czy koncertów. Jedynym większym spotkaniem, które udało się zorganizować stacjonarnie w 2021 r., wspólnie z Invest in Pomerania, była konferencja „BSS Tour Słupsk: Czas na Słupsk”. Zaprezentowano na niej raport o atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu.

W sieci o biznesie

PARR przystosowała się do pandemicznych obostrzeń i przeniosła wydarzenia gospodarcze do internetu. Stworzyła nowoczesne studio audio-video, pozwalające na streaming do sieci. Ma na koncie m.in. cykl 14 webinarów biznesowych pn. „Inwestujesz tam, gdzie chcesz — kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców” przeznaczonych dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych, poszukujących dobrej lokalizacji dla swych przedsięwzięć i możliwości wsparcia ich rozwoju. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, jakie są szanse na uzyskanie ulg podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz innych instrumentów wsparcia.

Na co dzień PARR współpracuje też m.in. z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Pracodawcami Pomorza i lokalnie z Kaszub-skim Związkiem Pracodawców.

Online odbyły się także spotkania techniczne dla firm produkcyjnych, dotyczące Technologii PolyJet do szybkiego prototypowania.

— Prezentowaliśmy zasoby Centrum Usług i Druku 3D, które pozwalają nam oferować profesjonalne doradztwo i specjalistyczne usługi wykonawcze dla przemysłu: skanowanie 3D oraz modelowanie 3D — mówi Jacek Niski, kierownik Działu Technologicznego w PARR.

Wraz z Izbami Przemysłowo-Handlowymi: Koszalińską i Słupską, PARR rozwija Środkowo-pomorski Business Mixer, który łączy firmy z regionu. Pod hasłem „Szybka rozmowa, długa współpraca!” odbyły się online kolejne edycje giełdy kooperacyjnej, czyli spotkań będących dla przedsiębiorców okazją do nawiązania pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami i wymiany doświadczeń.

W 2021 roku PARR zakończyła realizację strategicznego projektu — w zrewitalizowanych budynkach poszpitalnych w Słupsku rozwija Centrum Kompetencji i Specjalistycznych Usług Doradczych dla przemysłu.

— Obiekt jest przyjazny środowisku, a na jego dachu zainstalowano farmę fotowoltaiczną. Parking przy obiekcie posiada carporty z panelami fotowoltaicznymi. Dysponujemy również małym magazynem energii i stacją ładowania pojazdów elektrycznych — informuje Bartosz Świtała, kierownik ds. Promocji i Obrotu Nieruchomościami w PARR.

— To pierwszy tego typu projekt hybrydowy w regionie, dający możliwość testowania i analizowania wykorzystania OZE w optymalizowaniu kosztów eksploatacji nieruchomości — dodaje.

Takich OZE, które mogłyby być wykorzystane przez przedsiębiorców na terenie Strefy, ma być więcej dzięki Słupskiemu Klastrowi Bioenergetycznemu, którego PARR jest jednym z członków i założycieli.

Wyższy poziom obsługi

Uzupełnieniem działań PARR w 2021 r. była kontynuacja projektu na rzecz podniesienia standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego. Agencja przeprowadziła szereg szkoleń dla samorządowców, na których mogli przygotować profesjonalną ofertę inwestycyjną swojej gminy z wykorzystaniem wykonanych przez PARR lotniczych zdjęć terenów inwestycyjnych.