Rekordowy wzrost niewypłacalności w chińskiej gospodarce

Rekordową kwotę 15,1 mld USD w postaci niespłaconych obligacji onshore i offshore odnotowano w chińskiej gospodarce w pierwszym kwartale. Stawce przewodzili tamtejsi deweloperzy.

Jak wynika z nieoficjalnych danych opracowanych przez agencję Bloomberg, łącznie w pierwszym kwartale 2021 r. chińskie firmy nie spłaciły 74,75 mld juanów (11,4 mld USD) lokalnych obligacji. Oznacza to wynik ponad dwukrotnie wyższy od poprzedniego rekordu ustanowionego przed rokiem. Do tego należy jeszcze doliczyć co najmniej 3,7 mld USD tytułem niespłaconych obligacji na rynkach zagranicznych. W tym drugim przypadku dynamika wzrostu sięgnęła niemal 300 proc.

Co istotne, udział firm zajmujących się nieruchomościami wzrósł aż do 27 proc.

Widząc zagrożenie ze strony sektora nieruchomości, którego źródłem olbrzymiego rozwoju w ostatnich latach jest dług, rząd w Pekinie zaczął wprowadzać rozwiązania mające na celu wyhamowanie ekspansji. Z kolei w marcu organ nadzoru bankowego jasno wyraził swoje obawy o skutki bańki spekulacyjnej w tym segmencie rynku.

Zdaniem analityków, rząd i nadzorcy zaostrzą dla deweloperów warunki kredytowania.

Decydenci pozwolą w tym roku większej liczbie firm na niewypłacalność, zwłaszcza lokalnym przedsiębiorstwom państwowym z sektora energetycznego i deweloperom, którzy agresywnie zaciągali pożyczki i mają większe zadłużenie – twierdzi Huang Weiping, analityk w Industrial Securities.