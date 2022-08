Rekordowy zysk największego pośrednika handlu ropą

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Vitol Group, największy na świecie pośrednik handlu ropą, miał rekordowe 4,2 mld USD zysku w ubiegłym roku, informuje Bloomberg.

Właścicielami Vitol jest ok. 450 pracowników spółki zajmujących wyższe stanowiska. Z dokumentów, do których dotarła agencja wynika, że spółka przekazała rekordowe 3 mld USD swoim szefom i wyższej rangi menedżerom w drodze wykupu akcji w ubiegłym roku. Bloomberg przypomina, że buyback dokonywany przez spółkę zwykle jest zgodny z wynikami osiągniętymi w poprzednim roku. Oznacza to, że w tym roku może być wyższy niż w poprzednim.