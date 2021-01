Dow Jones rósł na zamknięciu o 0,2 proc., S&P500 zyskał 0,6 proc., Nasdaq kończył sesję zwyżką o 1 proc. Przez tydzień wartość Nasdaq wzrosła o 2,4 proc., Dow Jones zyskał w tym czasie 1,6 proc., a S&P 500 zwyżkował o 1,8 proc.

Dla inwestorów z amerykańskich rynków akcji najważniejsze jest obecnie wsparcie państwa dla gospodarki. Potwierdził to przebieg piątkowej sesji. Opublikowane na godzinę przed jej rozpoczęciem zaskakująco złe dane z rynku pracy ożywiły oczekiwanie na kolejne działania stymulacyjne. Nastroje popsuł jednak senator Joe Manchin. Demokrata z Zachodniej Wirginii ogłosił, że jest przeciwny kolejnej rundzie wsparcia gospodarstw domowych gotówką. Obudziło to wątpliwości co do niedawno zdobytej kontroli Demokratów nad Senatem. Zastrzyk optymizmu zaserwował rynkowi krótko po półmetku notowań prezydent-elekt Joe Biden. Odnosząc się do piątkowych danych z rynku pracy zapowiedział, że w najbliższy czwartek, jeszcze przed zaprzysiężeniem 20 stycznia, ogłosi plany dotyczące pakietu stymulacyjnego. Zasygnalizował, że będą to „biliony dolarów”. Taka zapowiedź spowodowała ruch w górę indeksów do końca sesji i zakończenie jej nowymi rekordami.