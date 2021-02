Rekordy na obu końcach krzywej rentowności USA

Raport o rynku pracy w styczniu spowodował, że w piątek końce krzywej rentowności USA znalazły się rekordowo wysoko, donosi Reuters.

Styczniowy raport pokazał wyraźnie mniejszą niż oczekiwano liczbę miejsc pracy stworzonych przez gospodarkę. Ożywiło to oczekiwania większych działań stymulacyjnych. Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich USA rosła w pewnym momencie do 1,188 proc., najwyższej wartości od 20 marca 2020 roku. Po drugiej stronie krzywej rentowność obligacji 2-letnich, uważana za wskaźnik oczekiwań inflacyjnych, spadała nawet do 0,105 proc., historycznego minimum z 8 maja 2020 roku.