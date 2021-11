Już dziś o godz.19 poznamy decyzję Fed w sprawie polityki monetarnej. Rynek jest niemal pewny ogłoszenia procesu taperingu, czyli ograniczania skupu aktywów i utrzymania poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Ważne jednak będzie to, jak duża będzie skala taperingu i czy prezes Powell powie coś o terminie podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku. Wcześniej utrzymywał on bowiem, że pierwsze podwyżki zobaczymy dopiero w 2023 roku.

Jeśli chodzi o dzisiejszą sesję w Europie, ta rozpoczęła się rejonach poziomu odniesienia, przy czym w kolejnych godzinach obserwujemy mieszane nastroje. Widać wyraźnie, że inwestorzy czekają na wieczorną decyzję FOMC. Patrząc na poszczególne rynki, należy wspomnieć o niemieckim indeksie giełdowym DAX, który jest notowany co prawda w rejonach poziomu odniesienia, niemniej coraz śmielej zbliża się on do najwyższych poziomów w historii.

W momencie przygotowywania tego komentarza notowania znajdują się niecałe 100 punktów poniżej maksimum wszech czasów, które zostało ustanowione w sierpniu tego roku. Jeśli Fed nie zepsuje nastrojów i zobaczymy kontynuację wrzosów na rynku amerykańskim, DAX będzie miał szansę zaatakować okolice okrągłego poziomu 16 tys. punktów. Z drugiej strony, pojawienie się tutaj reakcji sprzedających mogłoby przyczynić się do utworzenia szerokiej formacji podwójnego szczytu.

Patrząc na rynek amerykański, widać dziś podobne nastroje do tych panujących w Europie. Dow Jones, S&P500 i Nasdaq oscylują w rejonach poziomu odniesienia i wyczekują na wieczorną decyzję Fed. Na największa uwagę zasługuje Russell2000, który znalazł się dziś na najwyższych poziomach w historii.

W momencie przygotowywania tego komentarza znajduje się 1% na plusie. Zamknięcie sesji na obecnych, bądź wyższych poziomach będzie znaczyło, że indeks wybił się z szerokiej konsolidacji, trwającej od lutego tego roku.