Rekrutacja IT. 5 rad dla skutecznego rekrutera

Rynek IT jest bez wątpienia jednym z najbardziej perspektywicznych. Choć kryzys wywołany przez pandemię COViD-19 nie ominął również jego, wciąż ma wiele do zaoferowania zarówno klientom, jak i specjalistom. Warto poznać sposoby na skuteczną rekrutację IT w niepewnych czasach.

Branża usług informatycznych pod wieloma względami wyróżnia się na rodzimym rynku pracy. Oferuje ciekawe i innowacyjne projekty, które procentują atrakcyjnymi zarobkami. Jeszcze do niedawna wydawało się, że nic nie będzie w stanie ograniczyć jej rozwoju. Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa w znaczącym stopniu wpłynął jednak na całą gospodarkę. Choć rynek nowych technologii przeszedł tę próbę pozytywnie, nie jest obojętny na wiele czynników, które są stałym elementem nowej rzeczywistości. Poczucie ograniczonego bezpieczeństwa w znacznym stopniu wpływa przede wszystkim na chęć zmiany miejsca pracy wielu kandydatów. Szczególnie trudne zadania stoją więc przed osobami zajmującymi się rekrutacją IT. Dobrze dobrane narzędzia oraz umiejętności praktyczne pozwolą jednak na przyciąganie talentów także w tym okresie.

Zobacz więcej Designed by pressfoto / Freepik

Sprawdź program webinaru "Rekrutacja IT - rynek pracy w czasach niepewności" >>

Rekrutacja w IT: przypadek szczególny

Chociaż praca rekruterów często wydaje się podobna niezależnie od branży, w rzeczywistości rekrutacja IT jest zupełnie innym segmentem. Wymaga nie tylko kompetencji miękkich, ale również sporej wiedzy technicznej, dotyczącej nie tylko aktualnie prowadzonych projektów, ale również szerszego stacku technologicznego. Ta istotna różnica wynika także z cech samego rynku. Jako najbardziej innowacyjny i prężny wymaga bardzo dużo od pracowników wszystkich szczebli. Oczywiście znajduje to również przełożenie na zarobki oraz benefity pozapłacowe, z których wyjątkowości zdają sobie sprawę sami kandydaci. Ich silna pozycja w znaczący sposób wpływa na metody rekrutacji IT i wymusza stosowanie zupełnie innych technik oraz narzędzi.

Koronawirus a rekrutacja IT

Choć wydawało się, że pandemia nie wpłynie w znaczący sposób na rynek rozwiązań cyfrowych, również on musi radzić sobie z różnymi przejawami kryzysu. Wprawdzie te są w większości przypadków zdecydowanie mniej widoczne niż w innych branżach, jednak w znaczący sposób wpływają na codzienną pracę. Siłą rzeczy najbardziej dotkniętym sektorem jest rekrutacja specjalistów IT. Niepewny czas nie sprzyja podejmowaniu decyzji o zmiany pracy. Z drugiej strony często jest ona jednak wymuszana przez czynniki zewnętrzne: część projektów musiała zostać lub zostanie zamknięta ze względów ekonomicznych. Przy tym obserwujemy w wielu przypadkach klasyczny efekt domina: przedsiębiorstwa innych branż, które do tej pory chciały inwestować w rozwój technologii cyfrowych, w związku z kryzysem rezygnują ze swoich planów, co przekłada się również na kondycję rynku IT i zapotrzebowanie na usługi tego typu.

Szczególne zadania

Przed osobami odpowiedzialnymi za politykę personalną stoi więc niezwykle trudne zadanie: z jednej strony muszą znaleźć sposób na zdobycie talentów zakotwiczonych w stabilnych, niedotkniętych kryzysem projektach, z drugiej – właściwie wykorzystać potencjał drzemiący w osobach, które utraciły pracę w związku z pandemią COViD-19. I w jednej, i w drugiej grupie z pewnością znajdują się kandydaci, którzy staną się wartościowymi członkami zespołu. Strategia będzie jednak w obu przypadkach inna. Decydującą rolę odegra przy tym właściwa komunikacja oraz narzędzia pozwalające na efektywną realizację procesu rekrutacji IT. Aby był skuteczny, warto wziąć udział w webinarze Rekrutacja IT – rynek pracy w czasach niepewności, na którym specjaliści HR podzielą się praktycznymi metodami na znalezienie talentów w trudnym okresie.

Skuteczna rekrutacja IT w 5 krokach

Aby z sukcesem realizować projekty rekrutacyjne w niepewnym czasie, warto przyjrzeć się liście podstawowych zaleceń. Dzięki temu możliwe stanie się nawiązanie odpowiedniej relacji z kandydatami oraz znalezienie osób, które idealnie wpiszą się w struktury organizacji.

1. Poczucie bezpieczeństwa

Zarówno osoby, które utraciły pracę, jak i te, które utrzymały zatrudnienie, w niepewnym czasie pandemii oraz kroczącej w ślad za nią recesji potrzebują przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. O ile w tym pierwszym przypadku otrzymanie oferty może być jednak traktowane jako dar z nieba, w drugim niekoniecznie tak będzie. Jeżeli kandydat ma ugruntowaną pozycję w swojej dotychczasowej organizacji, przekonanie go do zmiany miejsca pracy może być bardzo trudne. Przede wszystkim posunięcie to nie może być odczytane jako dodatkowe ryzyko. Rekrutacja IT powinna skupiać się na przedstawieniu korzyści płynących ze zmiany oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa dotyczącego zarówno realizowanych projektów, jak i samego zatrudnienia.

2. Rekrutacja IT w czasach kwarantanny

Oczywiście przepisy sanitarne wprowadzone przez rząd wpłynęły w znaczący sposób na to, jak wyglądają procesji rekrutacji w IT oraz działalność samych przedsiębiorstw. W zdecydowanej większości firm proces przeszedł w całości na tryb zdalny. Choć wielu rekruterów postrzega to jako pewnego rodzaju utrudnienie, warto spojrzeć na zalety tego rozwiązania. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi ułatwi dobrą komunikację. Do dyspozycji pozostają w końcu nie tylko telefony i maile, ale również zaawansowane komunikatory, umożliwiające realizację konferencji, w których uczestniczyć będzie wiele osób, znajdujących się w różnych miejscach. Rekrutacja pracowników IT może być dzięki temu jeszcze bardziej skuteczna, znika bowiem wiele utrudnień, które towarzyszyły tradycyjnym procesom.

3. Większa elastyczność

Kolejną zaletą wynikającą z prowadzenia rekrutacji IT zdalnie powinna być większa elastyczność zarówno rekruterów, jak i kandydatów. Umówienie spotkania online wiąże się ze zdecydowanie mniejszymi problemami niż zorganizowanie fizycznej rozmowy kwalifikacyjnej. Poza tym: talenty pracujące w trybie zdalnym często są dzięki temu dostępne również w godzinach biurowych, co znacznie ułatwia ustalanie terminów. Aby te zalety były jednak rzeczywiste, warto popracować nad kwestiami technicznymi: zadbać o odpowiednie oprogramowanie i dobrze przygotować się do rozmowy.

4. Siła konkretów

To wskazówka, która powinna przyświecać każdemu procesowi rekrutacji IT. W dobie kryzysu jest jednak jeszcze ważniejsza. Kandydaci – zarówno ci, którzy utracili miejsce pracy, jak i ci, którzy pracują w innej organizacji – potrzebują konkretnych informacji. Uciekanie w banał często dyskredytuje firmę w ich oczach. Dlatego też warto postawić na jasne komunikaty i spójny przekaz, który będzie unikał pustych sloganów, postawi natomiast na konkret.

5. Zmiana w sercu organizacji

Pandemia koronawirusa oraz wywołany przez nią kryzys zaskoczyły wszystkich – nie tylko ekonomistów, ale również ekspertów innych dziedzin. Z drugiej strony warto wyciągnąć z niej także lekcję na przyszłość. W niepewnych czasach z punktu widzenia potencjalnego kandydata szczególnie ważny może okazać się rozszerzony dostęp np. do pracy zdalnej. Nawet jeżeli do tej pory nie korzystano z niej firmie, podczas kwarantanny można było przekonać się co do jej skuteczności oraz opracować narzędzia pozwalające na efektywną pracę. Może być to jeden z czynników poszukiwanych przez talenty, poza tym umożliwi również dostęp do cennych kandydatów, którzy nie wzięliby udziału w procesie rekrutacji IT w innym przypadku ze względów czysto logistycznych.

Autor: Paweł Łaniewski