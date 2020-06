Remedium dla przedsiębiorców na trudne czasy

Sondaże gospodarcze dotyczące pandemii koronawirusa nie pozostawiają wątpliwości. Tylko 4% polskich firm może obecnie pochwalić się wzrostami. 14% deklaruje status quo, pozostałe zaliczają spadki. Niektóre bardzo poważnie martwią się o swoją płynność finansową i dalsze funkcjonowanie. Jeśli jednak taki podmiot posiada grunt lub inną nieruchomość, może liczyć na korzystne rozwiązanie problemu. Pomoże mu firma Lending Fund.

trudnym okresie. Na sytuację odpowiedział polski rząd, pracując nad tarczą antykryzysową. W ten sposób - przynajmniej teoretycznie - propozycja ma ustabilizować polską gospodarkę za pomocą pięciu filarów oraz dać jej impuls inwestycyjny. Niestety, w wielu przypadkach jest to zdecydowanie za mało na walkę o przetrwanie. Każde z przedsiębiorstw potrzebuje zabezpieczenia na czas spowolnienia lub przestoju.

Kluczowa jest płynność finansowa firmy. To od niej zależy, czy przedsiębiorstwo będzie w stanie realizować swoje podstawowe działania, zakupy dóbr i usług oraz wypłacać wynagrodzenie pracownikom i dostawcom. Brak takiej płynności w czasach epidemii nie pozwoli na dalsze funkcjonowanie oraz wywiązywanie się z podpisanych umów. Na szczęście z pomocą przychodzi Lending Fund.

– Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy, nic nas w tym zakresie nie ogranicza. Jeżeli dany przedsiębiorca potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki, a jest w posiadaniu nieruchomości, która może stanowić przedmiot zabezpieczenia, droga do udzielenia wsparcia finansowego jest otwarta – mówi Grzegorz Kopacki, członek zarządu Lending Fund.

Wiele aspektów takiego rozwiązania pozwala wrocławskiej spółce uzyskać przewagę nad innymi instytucjami finansowymi i bankami, w których – w dobie kryzysu – jeśli w ogóle uda się uzyskać pozytywną decyzję o finansowaniu, to cały proces przyznania takiego wsparcia jest bardzo długi.

– Nasza oferta wyróżnia się m.in. indywidualnym trybem analizy zdolności kredytowej i szybkim procesem przyznawania finansowania. Często też część pożyczki przeznaczana jest na uregulowanie zobowiązań w ZUS/US. Górnych granic wysokości przyznawanych pożyczek nie ma, ponieważ określamy je poprzez aktywa i nieruchomości, jakimi dysponuje klient. Dzięki temu możemy podjąć predecyzję i decyzję w ciągu zaledwie kilku dni. Tym samym jesteśmy remedium na trudne czasy – wyjaśnia Adrian Niewiadomski, członek zarządu.

Propozycja spółki Lending Fund może być odpowiedzią na to, jak przetrwać w dobie kryzysu. Jej pożyczka może być udzielona bez względu na branżę, w której działa przedsiębiorca, warunki kredytowania mogą być elastycznie negocjowane, również pod kątem wysokości miesięcznej raty, a otrzymane środki można wykorzystać na dowolny cel. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny Klienta oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki. Przedmiotem zabezpieczenia w tej transakcji mogą być nieruchomości komercyjne, mieszkalne, przemysłowe, działki inwestycyjne lub rozpoczęte inwestycje deweloperskie.

Produkt może okazać się atrakcyjny również dla tych klientów, którzy m.in. już korzystają z finansowania pod zabezpieczenie nieruchomości, nie mających możliwości uzyskania finansowania bankowego lub dla których czas uzyskania środków odgrywa decydującą rolę.

Jesteśmy na dobrej drodze do nowej normalności po epidemii COVID-19. Sytuacja już w niektórych przypadkach ulega poprawie, a firmy i instytucje powoli wracają do codziennej pracy. W czasie stopniowego ożywiania gospodarki wielu przyda się skorzystanie ze wsparcia finansowego. Warto wówczas pamiętać, że Lending Fund może zapewnić zastrzyk gotówki w bardzo szybkim czasie i – co istotne – bez restrykcyjnej analizy zdolności kredytowej.

Adrian Morel

Więcej informacji na stronie: www.lendingfund.pl

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗