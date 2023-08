Renault wprowadzi na giełdę swój biznes aut elektrycznych wiosną 2024 roku

Prezes Luca de Meo ogłosił, że Renault szykuje się do wprowadzenia wiosną na giełdę Ampere, swojego biznesu samochodów elektrycznych, informuje Reuters.

De Meo ujawnił w wywiadzie telewizyjnym, że francuski koncern chce przekształcić Ampere w odrębną spółkę 1 listopada tego roku. Będzie to przygotowanie do późniejszej pierwotnej oferty publicznej akcji spółki. Szef Renault podkreślił, że wejście na giełdę nastąpi kiedy będą do tego sprzyjające warunki. Powiedział, że prawdopodobnie stanie się to wiosną przyszłego roku.

De Meo w lutym szacował wartość Ampere na ok. 10 mld EUR. Wydzielenie spółki jest częścią planu reorganizacji grupy Renault ogłoszonej jesienią ubiegłego roku. Ampere ma zająć się produkcją aut elektrycznych. Rozwój i produkcja aut z silnikami spalinowymi ma trafić do Horse, joint venture francuskiego koncernu z chińskim Geely Group.

Renault jest w poniedziałek w piątce najmocniej drożejących spółek z indeksu CAC40. Jego akcje drożeją o 1,35 proc. Od początku roku wartość spółki wzrosła o 18 proc. Rynek wzrósł w tym czasie o 12,5 proc.