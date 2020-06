Wzrost apetytu na ryzyko na światowych rynkach nie sprzyja notowaniom obligacji. Rentowność długu USA rośnie.

Rentowność obligacji 10-letnich USA rośnie o 7,4 pkt. bazowego do 0,754 proc., „dwulatek” o 2,4 pkt. bazowego do 0,191 proc., a obligacji 30-letnich o 7,4 pkt. bazowego do 1,553 proc.

Inwestorzy nie przejmują się już relacjami USA-Chiny, ani niepokojami społecznymi w USA. Koncentrują się głównie na sygnałach wskazujących wychodzenie gospodarki z zapaści spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Oprócz obligacji tanieje także złoto i słabnie dolar amerykański. Drożeją akcje. Dow Jones wrócił w trakcie środowej sesji powyżej 26 tys. pkt. - Nastąpił dość gwałtowny ruch przez ostatnie 24 godziny. To kontynuacja handlu risk-on, który mamy globalnie przez ostatnie trzy tygodnie. Chodzi głównie o obawę spóźnienia się z wejściem na rynek – powiedział Tom di Galoma, szef handlu obligacjami USA w Seaport Global Securities. – Gotówka jest wysyłana do pracy w związku ze spekulacjami, że następuje potężne przeważenie z rynku obligacji na rynek akcji. Być może ludzie próbują to wyprzedzić – dodał.

