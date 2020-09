Wyprzedaż na amerykańskim rynku technologicznym i wstrzymanie testów jednej z potencjalnych szczepionek przeciw Covid-19 doprowadziły do spadku rentowności niemieckich obligacji, informuje Reuters.

Uważane za tzw. bezpieczną przystań w okresie zawirowań na rynkach papiery dłużne emitowane przez niemiecki rząd znów znalazły się na celowników inwestorów rezygnujących z bardziej ryzykowanych aktywów.

Rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji spadła do dwutygodniowego minimum na poziomie -0,51 proc.

Korekcie poddały się również zyski z włoskich odpowiedników niemieckich „bundów”. W ich przypadku rentowność 10-latek spadła o 4 punkty bazowe do 1,06 proc. Premia w stosunku do „bundów” zmniejszyła się do 156 pb.

Na rynku pierwotnym Niemcy chcą sprzedać dług o wartości 4 mld EUR w ramach 10-letnich obligacji.