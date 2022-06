Rentowności obligacji USA rosną z powodu oczekiwanego agresywnego zacieśniania polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną. Umacnia się wyraźnie dolar, informuje Bloomberg.

Rentowność obligacji 10-letnich USA wzrosła w poniedziałek o 13 pkt. bazowych do 3,28 proc., pokonując szczyt z 2018 roku i dochodząc do największej wartości od 11 lat. Bloomberg zwraca uwagę, że obligacje skarbowe USA staniały już w tym roku o ok. 10 proc. i zmierzają do zanotowania najgorszego roku w historii.

fot. Bloomberg Tymczasem perspektywa bardziej zdecydowanego zacieśniania polityki monetarnej w USA spowodowała wzrost indeksu dolara do najwyższej wartości od kwietnia 2020 roku. Zmierza do największego dwudniowego wzrostu od marca 2020 roku. Inwestorzy spodziewają się podwyżki stóp przez Fed o 75 pkt. bazowych do września, największej od 1994 roku.

