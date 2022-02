Wzrost rentowności obligacji Niemiec oraz innych państw strefy euro wynika ze słabnięcia zainteresowania „bezpiecznymi przystaniami”. Inwestorzy zareagowali w ten sposób na doniesienia z Rosji sugerujące wolę Kremla deeskalacji sytuacji na granicy z Ukrainą.

fot. Bloomberg

Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec rośnie o ok. 4 pkt. bazowe do 0,319 proc. i jest najwyższa od listopada 2018 roku. W górę idą rentowności innych państw. Obligacje 10-letnie Włoch osiągnęły we wtorek po raz pierwszy od maja 2020 roku rentowność wynoszącą 2 proc.

Sam Lynton-Brown, szef strategii na rynkach rozwiniętych w BNP Paribas podkreśla, że aby rynek w pełni uwzględnił w cenach osłabienie napięcia geopolitycznego musi otrzymać bardziej jednoznaczne jego potwierdzenie.