Rentowność obligacji w Europie gwałtownie podskoczyła

Najnowsze dane o inflacji w strefie euro przestraszyły inwestorów doprowadzając do wahnięcia na rynkach akcji i gwałtownego wzrostu rentowności obligacji, informuje Bloomberg.

Inwestorzy zaniepokojeni zostali danymi opublikowanymi przez Nadrenię Północną-Westfalię, związkowy kraj w Niemczech, który jako pierwszy przedstawił raport o inflacji. Inflacja cen konsumpcyjnych w tym landzie wzrosła do 5,9 proc. w ujęciu rocznym nie wyrównanym sezonowo, przyspieszając z 5,8 proc. w lipcu. Licząc miesiąc do miesiąca, CPI zwiększyła się o 0,5 proc. Można mówić o zaskoczeniu, gdyż na poziomie ogólnokrajowym ekonomiści spodziewają się, że spowolni ona do 0,3 proc. m/m. Wstępne dane za sierpień dla całych Niemiec, największej europejskiej gospodarki mają być opublikowane o godzinie 14. Jeśli potwierdzą niespodziewane zdynamizowanie się presji inflacyjnej mogą poważnie odcisnąć się na rynkach, zważywszy, że wycinkowy raport już wpłynął na zachowanie inwestorów.

Optymizmem nie natchnęły też dane z Hiszpanii, gdzie inflacja też przyspieszyła.

Rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji w Niemczech wzrosła aż o pięć punktów bazowych do 2,56 proc.

Dzisiejsze dane sugerujące przyspieszenie inflacji, w przypadku Hiszpanii już potwierdzone, będą stanowić poważne wyzwanie dla władz monetarnych Eurolandu i mogą zmniejszyć szanse na miękkie lądowanie gospodarki strefy euro.