Rentowności obligacji państw eurolandu nadal rosną

Obligacje państw eurolandu tanieją w ślad za papierami w USA po tym jak w „minutes” pojawiły się sugestie dotyczące ograniczenia zakupów długu przez Fed, donosi Reuters.

Protokół z kwietniowego posiedzenia FOMC pokazał, że niektórzy jego uczestnicy wskazywali iż „w pewnym momencie” właściwe byłoby rozpoczęcie dyskusji o zakupach obligacji jeśli gospodarka USA kontynuowałaby szybki wzrost. Wywołało to reakcję na rynku amerykańskiego długu, a także na mocno z nim skorelowanym rynku europejskim. Rentowność obligacji 10-letnich Niemiec, które są europejskim benchmarkiem, rosła o prawie 2 pkt. bazowe do minus 0,095 proc. Analitycy podkreślają jednak odmienność sytuacji, z którymi mają do czynienia Fed i Europejski Bank Centralny.