Rentowności w eurolandzie rosną, bo rynek oczekuje szybszego wzrostu stóp EBC

Agencja zwraca uwagę, że ujemne jeszcze niedawno rentowności długu państw strefy euro coraz częściej wracają do pozytywnych wartości. W poniedziałek po raz pierwszy od 2014 roku rentowność powyżej zera zanotowały obligacje 2-letnie Belgii i Holandii. Rentowność obligacji 2-letnich Niemiec wynosi w poniedziałek minus 0,06 proc., ale wzrosła w marcu już o 40 pkt. bazowych, co oznacza największą zwyżkę miesięczną od 2011 roku, podkreśla Reuters.

fot. Bloomberg

Wzrost rentowności obligacji wiązany jest zarówno z doniesieniami o rozmowach ukraińsko-rosyjskich, ożywiających nadzieję na zakończenie wojny i zwiększający apetyt na aktywa większego ryzyka, jak i rosnące przekonanie o zbyt późnym podjęciu przez banki centralne działań mających hamować inflację.

W przypadku EBC rynek pieniężny uwzględnia w cenach cztery podwyżki stóp o 25 pkt. bazowych do końca pierwszego kwartału 2023 roku. Oznaczałoby to wzrost głównej stopy EBC do 0,5 proc. z obecnych minus 0,5 proc., przypomina Reuters zauważając, że bank centralny eurolandu zwykle podwyższał stopę o 10 pkt. bazowych.