Resort infrastruktury planuje utrzymanie podwyższonej w pandemii dopłaty dla przewoźników

Resort infrastruktury planuje utrzymać podwyższoną na początku pandemii dopłatę w wysokości do 3 zł do wozokilometra dla przewoźników autobusowych, którzy uruchamiają linie o charakterze użyteczności publicznej - poinformował we wtorek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"Będziemy chcieli dopłatę w wysokości do 3 zł do wozokilometra utrzymać w kolejnych latach, ponieważ to determinuje samorządy do tego, aby organizować linie użyteczności publicznej" - powiedział podczas wtorkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury Weber.