Resort klimatu planuje m.in. 1700 MW nowych mocy PV z aukcji dla OZE w 2021 r.

Ministerstwo Klimatu planuje, że w wyniku akcji dla OZE w 2021 r. powstanie łącznie 1700 MW nowych źródeł fotowoltaicznych, lądowe turbiny wiatrowe o mocy 300 MW i instalacje do spalania biomasy o mocy 100 MW.

Ministerstwo w czwartek opublikowało i przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostac´ sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.



Według szacunków Ministerstwa Klimatu, zaproponowane wolumeny energii przełożą się na budowę m.in. 700 dużych - ponad 1 MW - instalacji fotowoltaicznych oraz 1000 MW źródeł PV o mocy do 1 MW.



Dodatkowo ME liczy na powstanie 300 MW nowych mocy w farmach wiatrowych na lądzie, nowe instalacje do spalania biomasy o mocy 100 MW, 10 MW źródeł opartych na biogazie z odpadów i ścieków, a 20 MW - na biogazie rolniczym.



Powstać miałyby też małe elektrownie wodne o łącznej mocy 10 MW oraz duże - powyżej 1 MW - o łącznej mocy 20 MW.