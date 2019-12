Resort rozwoju: w styczniu 2020 roku tzw. Mały ZUS na starych zasadach

Jeżeli tzw. Mały ZUS Plus wejdzie w życie od 1 lutego 2020 r., to przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS-u powinni zarejestrować się do niego na starych zasadach do 8 stycznia 2020, a dopiero w lutym zapisać się do Małego ZUS-u plus - poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

Opóźnienie o miesiąc, czyli do 1 lutego 2020 r. wejścia w życie tzw. Małego ZUS-u plus zarekomendowali posłowie z komisji zajmujących się w środę projektem. Rozszerza on możliwości płacenia niższych składek na ZUS przez drobnych przedsiębiorców.



Jak poinformowało PAP Ministerstwo Rozwoju, "w sytuacji opóźnienia wejścia w życie tzw. Małego ZUS Plus, przedsiębiorcy uprawnieni do korzystanie z ulgi w dotychczasowej formie powinni zarejestrować się do Małego ZUS-u na starych zasadach w terminie do 8 stycznia 2020 roku, a w lutym zarejestrować się do +Małego ZUS plus+".



Resort dodał, że pozostali przedsiębiorcy - czyli ci, których obejmie dopiero tzw. Mały ZUS plus - będą mogli zarejestrować się do niego po wejściu zmian w życie, czyli od 1 lutego 2020 r.



Ministerstwo wskazało, że jego intencją jest, by przedsiębiorcy mieli na to pełny miesiąc kalendarzowy. "Jeśli więc ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2020 roku, przedsiębiorcy mieliby czas na zgłoszenie się do tzw. Małego ZUS plus do końca tego miesiąca" - poinformował resort.



Według resortu rozwoju, Mały ZUS plus ma obniżyć składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a jednocześnie poszerzyć grono przedsiębiorców, którzy nie kwalifikowali się do tej ulgi. W praktyce chodzi o poszerzenie rozwiązań tzw. Małego ZUS-u w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.