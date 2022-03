Reuters: EBC wydał bankom polecenie sprawdzania wszystkich rosyjskich i białoruskich klientów

Banki otrzymały od EBC polecenie sprawdzania rosyjskich i białoruskich klientów. Zostały zobowiązane do przeprowadzania dodatkowych kontroli dużych płatności i depozytów. Mają dokładniej sprawdzać wnioski kredytowe - przekazał we wtorek Reuters powołując się na swoje źródła.

Reuters, jak podaje, został poinformowany przez trzy źródła, że "organy regulacyjne UE nakazały niektórym bankom dokładną kontrolę transakcji dokonywanych przez wszystkich rosyjskich i białoruskich klientów, w tym rezydentów UE". Ma to na celu upewnienie się, że nie są one wykorzystywane do obchodzenia zachodnich sankcji wobec Moskwy - tłumaczy agencja.