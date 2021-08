Reuters: globalne zyski przedsiębiorstw spadną w III kwartale o 8 proc.

Globalne zyski przedsiębiorstw prawdopodobnie spadną w trzecim kwartale po raz pierwszy od 18 miesięcy. Rozprzestrzenianie się koronawirusa w wariancie Delta wpływa na przepustowość łańcuchów dostaw i zwiększa koszty zatrudnienia, pisze Reuters.

Pakiety bodźców fiskalnych i złagodzenie ograniczeń pandemicznych wygenerowały wysoki popyt konsumencki w drugim kwartale roku. Pomogło to zwiększyć łączne zyski netto 2542 globalnych firm o kapitalizacji rynkowej co najmniej 1 mld USD do rekordowych 734 mld USD w okresie od kwietnia do czerwca.