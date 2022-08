Reuters: USA myśli nad ograniczeniem współpracy z producentami układów pamięci w Chinach

Jeśli USA zdecyduje się na taki ruch, to polegałby na zakazie wysyłania amerykańskiego sprzętu do produkcji chipów do fabryk w Chinach, które produkują zaawansowane chipy NAND.

Według ekspertów ds. kontroli eksportu byłaby to pierwsza amerykańska oferta w ramach kontroli eksportu, której celem byłaby chińska produkcja układów pamięci bez specjalistycznych zastosowań wojskowych, reprezentująca bardziej ekspansywny obraz amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego - pisze Reuters.

Wśród firm objętych zakazem mogły by się znaleźć też południowo-koreański Samsung Electronics Co Ltd i SK Hynix Inc. Samsung jest właścicielem dwóch dużych fabryk w Chinach, a SK Hynix Inc kupuje firmę Intel Corp produkującą chipy pamięci flash NAND w państwie środka.

Takie posunięcie miałoby za zadanie ochronę amerykańskich producentów chipów NAND Western Digital Corp i Micron Technology Inc, którzy stanowią obecnie 1/4 światowego rynku w tej branży.

Poproszony o komentarz na temat możliwego posunięcia, rzecznik Departamentu Handlu, który nadzoruje kontrolę eksportu, nie omawiał potencjalnych ograniczeń, ale zauważył, że - administracja Bidena koncentruje się na osłabianiu (chińskich) wysiłków na rzecz produkcji zaawansowanych półprzewodników w celu przeciwdziałania poważnym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego do Stanów Zjednoczonych - przekazuje agencja Reuters.

Wśród firm objętych potencjalnym zakazem eksportu komponentów do Chin znalazły by się przedsiębiorstwa z Doliny Krzemowej - LAM Research Corp i Applied Materials.