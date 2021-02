W obliczu pogorszenia nastrojów spowodowanych przez obniżenie standardu życia władze Rosji rozważają nowy pakiet wydatków socjalnych wartości 500 mld rubli (6,7 mld USD) przez jesiennymi wyborami do Dumy, informuje Reuters powołując się na źródła rządowe.

Według informatorów agencji, prezydent Władimir Putin prawdopodobnie ogłosi plan wydatków w najbliższych tygodniach.

Władimir Putin, fot. Bloomberg

Inicjatywa Kremla miała nastąpić po tym, jak podczas niedawnych protestów dotyczących aresztowania opozycjonisty Aleksieja Nawalnego część ich uczestników wskazywała jako powód niezadowolenia także pogorszenie standardów życia oraz rosnącą przepaść między sytuacją finansową bogatych Rosjan a resztą społeczeństwa. Źródła rządowe Reutersa wskazały, że pakiet wydatków socjalnych ma dać Rosjanom poczucie, że władze są świadome ich problemów finansowych i robią coś, aby im pomóc.

Reuters przypomina, że pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Rosji do równowartości ok. 660 USD pod koniec 2020 roku, realny dochód, czyli indeksowany o inflację, spadł w ubiegłym roku o 3,5 proc., a stopa bezrobocia po raz pierwszy od 2011 roku zbliżyła się do 6 proc.