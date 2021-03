Revolut złożył aplikację do FDIC, ubezpieczyciela depozytów bankowych oraz do California Department of Financial Protection and Innovation, co uruchamia proces ubiegania się o licencję bankową w USA.

Revolut podkreśla, że to ważny krok na drodze do stworzenia globalnej “super aplikacji” finansowej, ponieważ licencja bankowa pozwoli zaoferować jego klientom dodatkowe usługi, jak konta bankowe z ochroną depozytów, linie kredytowe i kredyty konsumenckie.

W styczniu 2021 roku Revolut ogłosił, że wystąpił o licencję bankową w Wielkiej Brytanii. Wcześniej, w roku 2018 otrzymał licencję bankową w Europie. W 2020 roku, jako Revolut Bank, zaoferował usługi bankowe - konta bankowe z ochroną depozytów, karty kredytowe i kredyty konsumenckie - na Litwie i w Polsce. W lutym 2021 roku udostępnił usługi bankowe na kolejnych 10 rynkach europejskich w regionie CEE. - Licencja bankowa w USA pozwoli nam zaoferować pełną gamę produktów i usług finansowych potrzebnych do codziennych finansów, takich jak karty kredytowe i kredyty konsumenckie - powiedział Nik Storoński, prezes i współzałożyciel Revolut. - Naszą misją jest stworzenie globalnej super aplikacji finansowej, a licencja bankowa w USA to kolejny kamień milowy na drodze do realizacji tego planu – dodał. Fintech udostępnił swoją ofertę dla biznesu w 50 stanach USA. Revolut Business pozwala firmom zakładać wielo-walutowe konta firmowe, wydawać pracownikom fizyczne i wirtualne karty firmowe, dokonywać płatności w 29 walutach na rzecz dostawców, partnerów biznesowych lub pracowników - gdziekolwiek się znajdują, z przewalutowaniem po kursie międzybankowym. Od wejścia na rynek amerykański w marcu 2020 roku Revolut pozyskał w USA kilkaset tysięcy klientów.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗