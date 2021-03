Revolut zatrudni 1000 przedstawicieli handlowych. Wzmocni również krakowski support

Revolut poszukuje 1000 osób na stanowiska sprzedażowe w Polsce, a także na Litwie, w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Firma rekrutuje dodatkowe 200 osób do zespołów FinCrime i Customer Support, których biuro znajduje się w Krakowie.

Revolut rozpoczął rok 2021 od ofensywy rekrutacyjnej, której największym beneficjentem może być Polska. Po raz pierwszy firma buduje zespół przedstawicieli handlowy. To, jak liczny będzie on w poszczególnych krajach, zależy od liczby zainteresowanych kandydatów. Na czele nowej struktury stanął Matthew Acton Davis, wcześniej szef sprzedaży w brytyjskiej firmie Ebury.

“Chcemy ułatwić firmom handel międzynarodowy i wesprzeć je łatwo dostępnymi produktami finansowymi, jak wymiana walut po atrakcyjnych kursach, monitoring wydatków służbowych czy usługami w zakresie akceptacji płatności. Chcemy dotrzeć do milionów przedsiębiorców z Europy i Stanów Zjednoczonych. W tym celu poszukujemy w Krakowie, lub do pozostałych biur, 1000 kandydatów z minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem w sprzedaży B2B, dobrym językiem angielskim oraz francuskim, niemieckim lub hiszpańskim” - powiedział Matthew Acton Davis.

To nie jedyny zespół, który zostanie wzmocniony. Revolut wraca do intensywnych inwestycji w Krakowie, gdzie do zespołu FinCrime poszukuje 120 osób na stanowiska m.in. Fincrime Analyst, Quality Control, Team Lead, Workforce Specialist, Risk Manager i Vendor Operations Lead. Około 80 rekrutacji jest prowadzonych także w dziale Customer Support.

Revolut ma blisko 2500 pracowników, w tym 750 osób w Polsce. Firma ogłosiła niedawno nową strategię elastycznego zatrudnienia, w ramach której to pracownik będzie decydował, kiedy chce pracować z domu, a kiedy w biurze. Fintech aktualnie poszukuje kandydatów na wiele stanowisk, gdzie lokalizacja nie jest wyszczególniona, a miejsce zamieszkania nie gra roli.