Rewolucja na niebie. Nowy gracz na polskim rynku prywatnych samolotów.

Wraz z rozwojem swoich biznesów polscy przedsiębiorcy coraz bardziej świadomie i efektywnie wykorzystują jeden z najcenniejszych zasobów jakim jest czas. Od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się prywatne przewozy lotnicze, tzw. Air Taxi oraz zakup prywatnych samolotów na własność. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Czy jest zatem możliwość czerpania z obu tych form tego co najlepsze?

O rynku General Aviation w Polsce oraz zaletach posiadania własnego samolotu w formule „sharingu” opowiada Kamil Mich, założyciel i prezes firmy FlySmart - operatora jedynego w Europie Centralnej Programu Współwłasności Samolotów.

Branża prywatnych samolotów w Polsce przechodzi w ostatnich latach dynamiczny rozwój. Czy możemy pokusić się o takie stwierdzenie?

Zdecydowanie się z tym zgadzam. Gdybyśmy jednak spojrzeli na polski rynek lotniczy z szerszej perspektywy zauważymy że nie jest to pełen obraz sytuacji. Mamy jeszcze dużo do nadrobienia w stosunku do Europy Zachodniej, nie wspominając o Stanach Zjednoczonych, które to są liderem w tej dziedzinie. Niemniej jednak wykonujemy z roku na rok duży krok do przodu. Biznesowy ruch lotniczy dynamicznie się rozwija, prywatnych samolotów przybywa a wynajem czarterowy kwitnie. Wszystko to pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Skąd pomysł na program współwłasności samolotów w Polsce?

Sama formuła „sharingu” nie jest niczym nowym. We wspomnianych już Stanach Zjednoczonych firmy lotnicze bazujące na modelu współwłasności działają z powodzeniem już od wielu lat i dynamicznie się rozwiją. Jeśli się nad tym głębiej zastanowić, lotnictwo jest jednym z tych obszarów, w których współwłasność jest najbardziej uzasadnioną ekonomicznie formą posiadania. Jaki ma sens samodzielny zakupu samolotu jeśli nawet 90% czasu spędzi on w hangarze generując koszty utrzymania. My proponujemy naszym klientom podział tych kosztów nie tracąc przy tym korzyści jakie daje posiadanie własnego samolotu.

Do kogo jest adresowany model współwłasności samolotów?

Program współwłasności FlySmart jest dedykowany zarówno do osób wykorzystujących samolot w lotach biznesowych jak również latających prywatnie w celach wypoczynkowych. Co więcej, stworzyliśmy specjalną ofertę dla pilotów posiadających uprawnienia lotnicze oraz możliwość uzyskania takich uprawnień. Można wówczas samodzielnie zasiąść za sterami swojego samolotu.

Jaka jest realna przewaga modelu współwłasności nad samodzielnym posiadaniem oraz wynajmem air-taxi?

Każda z tych form ma swoje zalety dla konkretnego odbiorcy. Prywatny właściciel chcący cieszyć się stałą obecnością swojego samolotu w hangarze bez względu na ponoszone przy tym koszty zapewne wybierze samodzielny zakup. Osoba przemieszczająca się okazjonalnie z punktu A do punktu B, licząca się z wyższymi kosztami swoją uwagę skieruje w kierunku wynajmu czyli tzw. „Air Taxi”. My oferujemy trzecie rozwiązanie, łączące w sobie zalety obu powyższych. Posiadanie samolotu na własność przy jednoczesnym podzieleniu kosztów stałych oraz powierzeniu wszelkich uciążliwych obowiązków związanych z utrzymaniem maszyny w gotowości operacyjnej w ręce profesjonalistów z FlySmart. Statystyki pokazały iż latając rocznie pomiędzy 50-300 godzin nie ma bardziej racjonalnej ekonomicznie formy posiadania własnego samolotu aniżeli współwłasność.

Jakie są główne założenia Programu?

Każdy z samolotów we flocie Programu podzielony jest na 6 udziałów. W ramach jednego udziału klient ma do wykorzystania 80 godzin lotu rocznie. Co ważne, doloty nie pomniejszają dostępnych godzin. W Programie działa też mechanizm elastycznego wykorzystania godzin. Oznacza to ze nasi klienci mogą przenosić godziny na kolejny rok, z kolejnego na bieżący, dokupić brakujące lub sprzedać nadmiarowe pomniejszając tym samym koszt utrzymania samolotu. U nas nie ma niewykorzystanych godzin.

Jak to wygląda w praktyce?

Właściciel udziału dokonuje rezerwacji samolotu w systemie rezerwacyjnym. Nasz dział planowania przystępuje wówczas do działania. Samolot jest podstawiany na wskazane lotnisko wraz z doświadczoną załogą. Klient ma prawo do zatrzymania samolotu poza bazą jeśli jest taka potrzeba. Kupując udział otrzymuje się dostęp do całej floty Programu. Umożliwiamy nie tylko elastyczne wykorzystanie godzin ale również elastyczne wykorzystanie floty. Sam przelot niewiele różni się od wynajmu typowego „air-taxi” poza tym ze jest znacznie tańszy?

Tańszy? O ile?

Nawet kilkukrotnie. Pokażmy to na przykładzie lotu z Poznania do Malagi i z powrotem. Komercyjny wynajem 8-osobowego samolotu będzie kosztował 3,5 razy więcej aniżeli lot Pilatusem PC12 w Programie FlySmart. To samo dotyczy zresztą zakupu samolotu. W cenie 30 letniej cessny można latać fabrycznie nowym cirrusem SR22G6. Najnowocześniejszym samolotem w swojej klasie.

Posiadanie własnego samolotu kojarzy się z mnóstwem procedur i zawiłej dokumentacji.

Jest w tym dużo racji. Lotnictwo samo w sobie jest otoczone wieloma procedurami i biurokracją. Wszystko to oczywiście w imię najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych operacji. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Nie ma drogi na skróty. To właśnie te procedury i zawiłości odstraszają wiele osób przed samodzielnym zakupem samolotu. W tym miejscu zaczyna się nasza rola jako specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości finalną usługę biorąc na siebie wszystkie niedogodności.

Jakie samoloty są dostępne w Programie?

W chwili obecnej w naszej flocie dostępne są 3 modele samolotów. Cirrus SR22G6, Daher TBM940/960 oraz Pilatus PC12NGX. Są to najlepsze samoloty w swoich klasach.

W przeciwieństwie do tzw. biznes jetów nasze samoloty mogą operować z krótkich i nieutwardzonych pasów startowych. Możemy na przykład odebrać naszego klienta z lotniska aeroklubowego w Toruniu (normalnie musiałby jechać do Bydgoszczy) i polecieć z nim bezpośrednio na małe lotnisko Wenecja-Lido położone tuż obok starego miasta w Wenecji.

Czy model współwłasności ma przed sobą perspektywy rozwoju na polskim rynku?

Jestem o tym przekonany. Sharing będzie zdobywał należną mu część rynku ponieważ coraz więcej osób podczas podejmowania decyzji o zakupie samolotu kieruje się racjonalną kalkulacją a nie tylko samą chęcią posiadania. Współwłasność otwiera przed klientami wiele nowych, niedostępnych wcześniej możliwości. FlySmart dostarcza je w najlepszy możliwy sposób. Zapraszamy, dołącz do nas już dziś.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej szczegółów na stronie: www.flysmart.pl