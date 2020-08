Aktywa zagraniczne Arabii Saudyjskiej odnotowały w lipcu 2020 r. niewielki wzrost, pozwalając jednak odbić od dziesięcioletniego minimum.

Stało się tak mimo, że ceny ropy nadal pozostawały poniżej kluczowego poziomu 50 USD wywierając ogromną presję na finanse kraju, w dużej mierze uzależnionego od eksportu tego surowca.

Rezerwy walutowe zwiększyły się o 0,1 proc. co wartościowo daje 1,61 mld rialów (429 mln USD), wynika z miesięcznego raportu Saudyjskiego Urzędu Monetarnego. W czerwcu rezerwy spadły do 1,66 bln rialów, co było najniższą wartością od 2010 r.

W kwietniu i maju kraj zarejestrował rekordowy łączny spadek rezerw o ponad 47 mld USD co było skutkiem transferu środków z banku centralnego do państwowego funduszu majątkowego. Miało to na celu wsparcie inwestycji za granicą w momencie zawirowań na rynku będących następstwem pandemii koronawirusa.

Arabia Saudyjska ucierpiała w tym roku z powodu jednoczesnego spadku dochodów z ropy naftowej i innych niż ropa, ponieważ światowa pandemia w połączeniu z niższymi cenami energii wstrząsnęła finansami publicznymi królestwa. W reakcji podjęte zostały bezprecedensowe środki, w tym potrojenie wysokości podatku od wartości dodanej (VAT).