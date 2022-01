Risk-off i napięcia wokół Ukrainy mogą zaciążyć złotemu

Poranny, środowy handel na rynku FX przynosi próbę ustabilizowania spadków na eurodolarze oraz lekkie ruchy korekcyjne wokół PLN. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,5334 PLN za euro, 4,0023 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,3676 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,4451 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 4,094% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny handlu na globalnych rynkach przyniosły zauważalne podbicie awersji do ryzyka, które kontynuowane jest również w Azji. Inwestorzy nerwowo reagują na coraz wyższe rentowności długu (spadki cen obligacji) USA czy Niemiec co ciąży na sektorach technologicznych i pośrednio przekłada się na gorsze nastroje na pozostałych segmentach rynku. Dodatkowo lokalnie obserwujemy podbicie nerwowości związane z relacją Rosja – Ukraina, gdzie jeszcze parę tygodni temu zakładano że możliwy jest scenariusz kolejnej fali agresji militarnej Rosji wobec Ukrainy w 1Q22'. Wczoraj Biały Dom zapowiedział iż Rosja może w każdej chwili zaatakować Ukrainę, a sama Rosja prowadzi obecnie „ćwiczenia wojskowe” z Białorusią. Historycznie podbicie nerwowości wokół Ukrainy negatywnie rzutowało na sentyment również na aktywach regionu, w tym wokół polskich. Aktualnie widoczne jest to głównie na segmencie WIG-Ukraina notowanym na GPW. PLN pozostaje relatywnie stabilnym, pomimo spadku wyceny rubla czy mocnej przeceny na rosyjskiej giełdzie. Niemniej element lokalnego napięcia geopolitycznego należy doliczyć jako argument za potencjalną korektą na złotym, i z historycznego punktu widzenia, zwyczajowo dynamiczną.