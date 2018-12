Roach: to może być wczesna faza Zimnej Wojny USA z Chinami

Globalny spór handlowy może trwać jeszcze bardzo długo, ostrzega Stephen Roach, ekonomista Uniwersytetu Yale, były szef Morgan Stanley Asia.

Pesymistyczna prognoza Roacha pojawia się tuż przed szczytem G20, podczas którego dojdzie do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Zobacz więcej Stephen Roach fot. Bloomberg

- Myślę, że tak naprawdę jest to zderzenie dwóch systemów. USA sprzeciwiają się wspieranemu przez państwo „rynkowemu systemowi socjalistycznemu”, wykorzystującemu potęgę państwa do subsydiowania polityki przemysłowej – powiedział Roach w CNBC. – Z drugiej strony, Ameryka ma od dekad politykę przemysłową, ale realizuje ją przez kompleks militarno-przemysłowy pod dyktando Pentagonu. Japonia tak robi, Niemcy tak robią, ale głosimy, że tylko Chiny to robią – dodał.

W październiku wiceprezydent USA Mike Pence ogłosił, że Chiny dokonują „drapieżnych działań gospodarczych”. Ostrzegł, że USA mogą znacząco zwiększyć zakres ceł nakładanych na import z Chin w nadchodzących miesiącach.

- Z tego, co powiedział Mike Pence wynika, że będą to długotrwałe problemy zwiększające prawdopodobieństwo, sygnalizowane w wystąpieniu Hanka Paulsona w minionych tygodniach, wejścia w Zimną Wojnę z Chinami, która będzie trwała bardzo długo – powiedział Roach.

Prezydent Donald Trump mówił wcześniej w listopadzie, że jego administracja może dogadać się z władzami Chin już niedługo. W czwartek ostudził jednak nadzieje na osiągnięcie porozumienia podczas szczytu G20 w ten weekend mówiąc w czwartek, że choć porozumienie jest blisko, to nie ma pewności, czy go chce.