„Robotnik” świętuje stulecie i zdobywa Symbol 2019

Polityka wszechobecnej jakości, rozbudowany model nowoczesnego zarządzania, ustawiczne utrzymywanie oferty na jak najwyższym poziomie, szereg ruchów inwestycyjnych, sukcesy finansowe. To tylko wycinek walorów, jakimi może się pochwalić „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu. Spółdzielnia w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia

usługi elektronicznego zarządzania działalnością, szeroki program marketingowy oraz znakomite kontakty międzyludzkie to dziś kluczowe z osiągnięć spółdzielni. Jej działalność opiera się na polityce szeroko pojętej jakości, a skutkuje nie tylko wzrostem ekonomicznym, ale także pozytywną zmianą mentalności klientów. A wszystko to trwa już cały wiek.

Sto lat budowania potęgi

– Muszą państwo wiedzieć, że „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu jest stawiany za wzór szeroko pojętej polskiej spółdzielczości na skalę całego kraju, a wasza pani prezes jest pod wieloma względami jak generał Maximus ze słynnego filmu Ridley’a Scotta pt. „Gladiator”. Parafrazując cytat z tego kinowego arcydzieła, życzę państwu, aby to, co państwo robią, z panią prezes na czele, odbijało się echem w wieczności – mówił do zgromadzonych Jakub Lisiecki, redaktor naczelny Monitora Rynkowego w DGP, wręczając prezes Marii Wawrzaszek-Gruszce nagrodę Symbol Polskiej Spółdzielczości 2019 podczas jubileuszu 100-lecia działalności zamojskiej spółdzielni.

Uroczystość stanowiąca kulminację obchodów stulecia działalności „Społem” PSS „Robotnik” była wydarzeniem niezwykłym. Gala jubileuszowa odbyła się 12 października w Klubie Garnizonowym oraz w hotelu Artis w Zamościu. Uczestnikami gali byli aktualni i emerytowani pracownicy oraz członkowie spółdzielni-jubilatki, przedstawiciele Gminy, Miasta i Powiatu Zamojskiego, Wojewody Lubelskiego i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wśród gości znalazła się liczna grupa prezesów spółdzielni "Społem” z ponad 20 miast z całej Polski, a także zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Społem” w Warszawie. Nie zabrakło także partnerów biznesowych, z którymi spółdzielnia współpracuje od lat. Łącznie obecnych było kilkaset osób. Galę prowadził Maciej Orłoś.Podczas przemówienia prezes Maria Wawrzaszek-Gruszka dzieliła się z gośćmi swoimi refleksjami i obszernie przypomniała historię zamojskiej spółdzielni. Nie pominęła najtrudniejszych aspektów z przeszłości, łącznie z okresem zawieruchy wojennej, w czasie której za spółdzielczą działalność sporo osób zapłaciło najwyższą cenę – własnego życia. Nie obawiała się także poruszyć trudnych tematów z okresu drugiej połowy XX wieku, w których rozwój spółdzielni stał nieraz pod znakiem zapytania. Przed mikrofonem wystąpiło ponadto wielu gości związanych z „Robotnikiem”, w tym również najstarszych żyjących osób, które wspominały czasy odbudowy spółdzielni tuż po wojnie. Nie zabrakło wzruszeń, wspomnień, refleksji, gratulacji i gromkich braw. Tym bardziej, że mówiąc o dzisiejszej kondycji spółdzielni, prezes ma naprawdę wiele powodów do dumy.

– Rok jubileuszowy jest dla nas idealny w działalności gospodarczej i osiąganych wynikach ekonomicznych. W działalności handlowej notujemy wzrost sprzedaży z dynamiką 109%, piekarnie zwiększyły sprzedaż z dynamiką 110%, a ciastkarnia – z dynamiką 102%. Wysokie przychody, pomimo rosnących kosztów, pozwoliły nam wypracować atrakcyjny zysk. Bardzo się cieszę, że ten szczególny rok zamyka się nam tak korzystnie – mówiła podczas uroczystości Maria Wawrzaszek-Gruszka.

Szczególnym elementem gali było oficjalne wręczenie odznaczeń państwowych oraz spółdzielczych. Medale za Długoletnią Służbę przyznano łącznie 25 osobom, odznakę "Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego” przyznaną przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie – 17 osobom, a honorową odznakę "Zasłużony dla Społem” przyznaną przez Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem” w Warszawie – 20 osobom.

Samą spółdzielnię obok „Symbolu Polskiej Spółdzielczości 2019” wyróżniono również najwyższym odznaczeniem spółdzielczym „Złoty Laur Spółdzielczości” przyznanym przez Kapitułę Nagród Krajowej Rady Spółdzielczej.

Jak to się zaczęło?

Początki zamojskiego "Społem" sięgają 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. Kluczową datą jest jednak styczeń 1919 roku, bo to właśnie wtedy Robotnicze Stowarzyszenie Spożywców „Robotnik” zostało oficjalnie zarejestrowane w zamojskim sądzie. Od razu rozpoczęło swoją działalność od prowadzenia jednego sklepu w lokalu Straży Pożarnej.

W 1928 roku wybudowano pierwszą mechaniczną piekarnię, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego przy ulicy Sienkiewicza. Kunszt i historyczny smak jej produktów można wyczuć aż do teraz, a wypiekane są z zachowaniem tradycji i w oparciu o stare, naturalne receptury.

– Spółdzielnia przetrwała wszystkie przemiany ustrojowe i gospodarcze, jakie dokonywały się w poszczególnych dekadach historii Polski. Pozytywne zmiany dla spółdzielczości wprowadziła nowa ustawa „Prawo Spółdzielcze” w 1982 roku, dając spółdzielniom samodzielność, samorządność i samofinansowanie – wspomina Maria Wawrzaszek-Gruszka.

Spółdzielnia przeobraziła się w Samodzielną Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Robotnik” w Zamościu w 1983 roku. Ten okres stał się kluczowy w kontekście jej rozwoju gospodarczego. W latach 90. spółdzielnia stanęła przed nowym wyzwaniem – ogromną konkurencją marketów z kapitałem zagranicznym. Wiele zmian organizacyjnych i kadrowych nastąpiło w roku 2004, bowiem wtedy również spółdzielnia wyznaczyła nowe kierunki inwestowania.

Skuteczna strategia na wiele lat

Nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się, posiadająca duży udział na rynku lokalnym, a także przyjazna pracownikom i klientom – tak dzisiaj oceniają spółdzielnię mieszkańcy Zamościa. Głównym profilem działalności „Robotnika” jest handel ogólnospożywczy, na którego zasoby składa się osiemnaście sklepów w Zamościu i dwa w Tomaszowie Lubelskim. Funkcjonuje także sklep przemysłowy "NELA”. Dobra kondycja ekonomiczna spółdzielni pozwala nie tylko na terminową regulację wszelkich zobowiązań i zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom, ale i na nowe inwestycje: wkrótce w pobliskim Żdanowie powstanie zupełnie nowy sklep, który spółdzielnia buduje.

– Wszystkie nasze sklepy są zmodernizowane, nowocześnie wyposażone, skomputeryzowane i klimatyzowane, a szeroką ofertę tworzą wysokiej jakości produkty. Ważną część naszej działalności stanowi oferta pieczywa oraz ciast w bardzo szerokim asortymencie. Ich dostawy realizowane są transportem własnym. Wysoka jakość, walory smakowe i wartości zdrowotne produktów cieszą się uznaniem klientów – mówi Maria Wawrzaszek-Gruszka.

Strategia rozwoju firmy realizowana jest od wielu lat poprzez duże nakłady inwestycyjne i remontowe. Misją "Robotnika" jest utrzymanie jak najwyższej jakości produktów przy założeniu, że doświadczony konsument jest w stanie zapłacić za nią odpowiednią cenę. Ta polityka przekłada się na konkretne efekty. "Społem" PSS "Robotnik" należy do największych firm, a zarazem do najważniejszych pracodawców Zamościa. Zajmuje czternaste miejsce w Rankingu Spółdzielni "Społem” w skali całej Polski oraz pierwsze na Lubelszczyźnie.

Wyniki do pozazdroszczenia

– W ubiegłym roku zrealizowaliśmy sprzedaż w detalu na poziomie 92 mln zł – podkreśla Maria Wawrzaszek-Gruszka. – Jest to obrót wyższy o 3,1 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Jestem przekonana, że uchwyciliśmy optimum pomiędzy atrakcyjnością oferty a kreowaniem odpowiedniego poziomu cen, gdyż nasze raporty finansowe potwierdzają skuteczność tej strategii. Uważam, że jest ona efektem wielopoziomowego spajania różnych elementów, co finalnie przekłada się na kondycję spółdzielni i wynik finansowy.

Biorąc pod uwagę lokalizację, w której spółdzielnia się znajduje, czyli miasto liczące około 64 tys. mieszkańców – należy uznać to za duże osiągnięcie. Zamojszczyzna jest regionem mało uprzemysłowionym, ale za to w branży handlowej wciąż przybywa na niej konkurentów, w tym również tzw. sieciówek. Właśnie dlatego, w obliczu trudnej konkurencji można powiedzieć, że sukces „Społem” jest naprawdę wielki, a „Robotnik” śmiało wyznacza nowe trendy rozwoju polskiej spółdzielczości.

– Mamy wiele powodów do dumy. Działamy nieprzerwanie od 100 lat pomimo różnych zawirowań w kraju. Konsekwentnie realizujemy stawiane sobie cele, przez co dynamicznie się rozwijamy. Dbamy o podnoszenie jakości polityki personalnej. Nie zapominamy o intensywnych szkoleniach w zakresie obsługi klienta, psychologii sprzedaży, technik sprzedaży, ekspozycji towarowej. Ponadto podejmujemy szereg prospołecznych i charytatywnych działań, wspierając nie tylko indywidualne osoby, ale także różne społeczności. Dzięki tym wszystkim czynnikom spółdzielnia ma pozycję firmy nowoczesnej, lubianej i dobrze zarządzanej – podkreśla Maria Wawrzaszek-Gruszka.

Szanowana i nagradzana

Nie dziwi zatem, że Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem „Robotnik” w Zamościu jest laureatem wielu wyróżnień. Przez ponad dziesięć lat nagradzano ją takimi tytułami, jak: Odznaka Honorowa Ministra Gospodarki za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Medal Wojewody Lubelskiego, Odznaka Marszałka „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Medal Prezydenta „Zasłużony dla Zamościa”, nagrodami: Symbol, Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu, certyfikaty Solidnej Firmy, Orły Biznesu i Przedsiębiorstwa Fair Play. Wśród wyróżnień znalazła się także nagroda Wojewódzki Lider Smaku. Warto więc trzymać kciuki – za kolejne sto lat sukcesów.

Adrian Morel, współpr. Jakub Lisiecki