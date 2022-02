Roche: ropa będzie po 120 USD jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę

Ropa z pewnością osiągnie cenę 120 USD za baryłkę, a globalna gospodarka doświadczy radykalnej zmiany jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, powiedział CNBC weteran branży finansowej David Roche.

- Myślę, że jeśli dojdzie do inwazji Ukrainy i potem nastąpią sankcje utrudniające Rosji dostęp do mechanizmów walutowych, systemów informacyjnych i tak dalej, a także możliwości eksportowania jej surowców, czy to ropy, gazu czy węgla, to wówczas z pewnością zobaczymy ropę po 120 USD za baryłkę - powiedział były globalny strateg Morgan Stanley w CNBC.