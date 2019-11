RODO już nie przeraża, ale wciąż straszy

Polisy od postępowań sądowych i kar związanych z brakiem ochrony danych oferuje niewielu ubezpieczycieli — tymczasem firmy coraz częściej o nie pytają

Najświeższa kara finansowa nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) za nieprzestrzeganie przepisów RODO, które weszły w życie w maju 2018 r., nie wstrząsnęła rynkiem w takim stopniu jak poprzednie. Za lekceważenie prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych i prawa do bycia zapomnianym spółka ClickQuickNow ma zapłacić 201 tys. zł. Zaledwie kilka tygodni wcześniej po raz pierwszy karę otrzymał włodarz gminy — burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego (40 tys. zł). Natomiast najwyższą do tej pory karę od UODO dostała firma Morele.net — 2,8 mln zł (za niedochowanie należytej staranności, żeby zapobiec cyberatakowi, w wyniku którego wyciekły dane osobowe klientów). Jeszcze wcześniej UODO ukarał spółkę Bisnode i Wrocławski Związek Piłki Nożnej. Pięć kar w półtora roku od zainaugurowania działalności UODO — zdaniem ekspertów — to niewiele. Za każdym razem tego typu wydarzenia budzą na rynku popłoch, jednak większość firm, samorządów i instytucji po ubiegłorocznej gorączce związanej z RODO obecnie podchodzi do tematu ze znacznie większym spokojem.