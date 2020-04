RODO kulą u nogi

Trzeba rozluźnić przepisy, które w czasie kryzysu krępują ruchy biznesu – uważa Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka.

Rozmowa jest częścią podcastu Puls Biznesu do słuchania pt. Przemysł idzie na wojnę.

„PB”: Gdyby miała Pani w tej chwili możliwość wprowadzenia dwóch, trzech zmian dotyczących przepisów antykryzysowych co by to było?

Małgorzata Bieniaszewska: Po pierwsze, chyba najbardziej bolący problem to to, że rząd chce mocno wspierać samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców. My należy do średnich firm. Nie wiem, dlaczego rząd założył, że średni biznes sam sobie poradzi. Dla niego ZUS ma być odroczony, rozłożony później na raty, ale nie może być umorzony. Tak naprawdę czym my się różnimy? Powiedziałabym, że mamy więcej zobowiązań niż mikrofirmy i w związku z tym większe kwoty do udźwignięcia. Oczekiwałabym, abyśmy też mogli umorzyć składki ZUS-owskie, powiedzmy – na miesiąc, dwa, trzy - w zależności od potrzeb.

Co jeszcze?

Załóżmy, że będziemy musieli zamknąć, czy zawiesić na jakiś czas produkcję. Nikomu tego nie życzę, ale trzeba się z liczyć też z takim scenariuszem. Jak można poinformować o tym pracowników? Dzisiaj przepisy RODO nie pozwalają nam uzyskać prywatnych numerów telefonów pracowników. Nie mamy jak się z nimi skontaktować, nawet jeśli trzeba ich powiadomić, że od jutra mają nie przychodzić do pracy. A co z tymi, których wysłaliśmy na home office, skoro home office też już nie ma? Możemy taką informację wysłać pracownikom listownie. Ale nawet jeśli poczta będzie sprawnie działać, to wiadomość dotrze do nich w ciągu kilku dni i nie dowiedzą się, że mają nie przychodzić do pracy już od jutra. To jest niedopuszczalne. Przepisy RODO powinny więc być w tym momencie rozluźnione. Kolejna kwestia to badania dopuszczające pracowników po dłuższym zwolnieniu lekarskim. Jeśli pracownik nie ma takich badań nie można go. dopuścić do pracy także na home office. A nikt z lekarzy go nie przyjmie i nie zrobi mu badań, kiedy nie jest to sytuacja zagrażająca życiu. Jeszcze jedna rzecz - wykupujemy w ciągu jednego miesiąca samochód z leasingu, kończy nam się już spłata, od momentu wykup mamy miesiąc na zarejestrowanie go. Jak mamy to zrobić, jeśli urzędy działają z ogromnym opóźnieniem lub nie działają w ogóle? A przecież jeśli nie zarejestrujemy auta, nie będziemy mogli z niego korzystać. Potem trzeba będzie je przerejestrować, ubezpieczyć i tak dalej. Mogłabym jeszcze dużo wymieniać.

Czy tarcza antykryzysowa da cokolwiek Pani firmie?

Na pewno da. Będziemy mogli odroczyć płatność zobowiązań wobec urzędu skarbowego, czy ZUS-u. A w kryzysie najistotniejszy jest przecież cash flow. Możliwość odroczenia podatków, płatności i zobowiązań jest więc jak najbardziej pomocne. Każdy nawet najmniejszy krok, który będzie wsparciem dla przedsiębiorców, przedłuży czas egzystencji firmy, jest ważny.

Sądzi Pani, że po obecnym kryzysie wszystko wróci do normy, do stanu, z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze parę miesięcy temu? Czy to będzie zupełnie nowa sytuacja?

Gdyby problem dotyczył tylko Polski, pewnie potrafiłabym odpowiedzieć na to pytanie. Ale w tak trudnej sytuacji, która dotknęła cały świat znaleźliśmy pierwszy raz. MB Pneumatyka dostarcza wyroby na każdy jeden kontynent. Jeszcze w styczniu mieliśmy zablokowane dostawy do Chin, teraz produkcję zatrzymali Włosi. Może powinniśmy się cieszyć, bo tam jest nasza największa konkurencja. Ale - powiem szczerze – nie cieszymy się. Zadzwoniłam nawet do naszej włoskiej konkurencji. Powiedziałam: „słuchajcie, mam taką propozycję, nie przejmujemy swoich klientów nawet jeśli któryś z nas nie będzie mógł produkować, natomiast wspieramy się, informujemy się do kogo dostarczać towar, a potem wycofujemy się od tego klienta”. Tego samego oczekujemy też w stosunku do nas, gdyby się okazało, że jednak musimy wstrzymać produkcję, a Włosi już do niej wrócą. I myślę, że e-commerce i online teraz dochodzi do głosu w tak ogromnym tempie, że aż trudno nam się do tego przyzwyczaić. Sklep warzywniczy, który nie dostarcza przecież wyrobów do domu, teraz zaczął to robić, bo nie chce, żeby ludzie musieli przychodzić. To jedna z takich zmian, których bym nie przewidziała.

Rozmawiał Bartłomiej Mayer