Rodzinne wakacje z historią

Rozmowa z Władysławem Grochowskim, prezesem firmy Arche

Zamek w Janowie Podlaskim, Pałac i Folwark w Łochowie, hotel Tobaco oraz Koszary Góra Kalwaria – to dotychczasowe portfolio hoteli turystycznych Arche. Wszystkie powstały w zabytkach. Jaka jest ich historia? Co skłoniło spółkę to zainwestowania właśnie w te obiekty?

Władysław Grochowski, prezes Arche

Każda historia jest inna. Zwykle obiekty były zostawione same sobie, były po „przejściach”. Pałac Łochów to było miejsce schadzek podejrzanych typów z okolicy; Hotel Tobaco w Łodzi, wcześniej fabryka papierosów, miał największy budynek w znacznej części wypalony; Zamek w Janowie Podlaskim miał za sobą nieudane podejścia do remontu i odbudowy; Koszary w centrum Góry Kalwarii od kilkunastu lat czekały na potencjalnego inwestora.

Obiekty zabytkowe mają swoją historię, swoje życie i żal patrzeć jak umierają. Wybieramy zwykle te, których już nikt nie chce. Obiekty dostają nowe życie i nowe funkcje zwykle hotelarsko – turystyczne.

Z czego dziś są znane te hotele? Dlaczego klienci je wybierają?

Sieć hoteli Arche, mówimy też o niej „kolekcja”, znana jest z tego, że każdy obiekt jest inny. Łączymy elementy zabytkowe z nowoczesnymi. Nie lubimy odtwarzania, kopii. Staramy się zachować zastaną substancję, upływ czasu, ale również zderzamy z wysokiej klasy elementami współczesnymi.

Historyczne hotele Arche to propozycja dla całych rodzin

Równocześnie mocno wchodzimy w okoliczną społeczność, tradycję, kulturę, rękodzieło, kuchnię regionalną. Wracamy do źródeł, lokalności. Czujemy, że ma to sens i że jesteśmy potrzebni.

Czego goście oczekują podczas wakacyjnego pobytu w hotelach Arche? Jakie atrakcje szczególnie przyciągają gości?

Goście oczekują usługi na najwyższym poziomie. I staramy się im ją zapewnić, ale równocześnie dokładamy w tym czasie emocje, wartości, nowe doświadczenia, poznanie naszej historii i danej okolicy, bliższego kontaktu z naturą.

Jaką ofertę przygotowali Państwo na zbliżający się sezon wakacyjny? Dlaczego spółka zdecydowała się właśnie na taką ofertę?

To była naturalna kolej rzeczy. Oferta na sezon wakacyjny w zabytkowych hotelach Arche to „Rodzinne wakacje z historią”. Podczas pobytu w Zamku w Janowie Podlaskim goście będą mogli m.in. zwiedzić Stadninę Koni, Mielnik, Gnojno, Drohiczyn, Grabarkę, odbyć rejs katamaranem po Bugu, wziąć udział w lekcjach konnej jazdy i warsztatach kulinarnych z Kołem Gospodyń Wiejskich. W Pałacu i Folwarku Łochów zostaną zorganizowane spotkania i warsztaty w ramach lekcji historii o ginących zawodach, a rowerami poszukamy śladów historii na Zielonym Szlaku Łochowskim. Będzie można także nauczyć się pieczenia tradycyjnego chleba w piecu opalanym drewnem oraz wziąć udział w plenerze malarskim na Wyspie Pisarzy i Poetów.

Koszary w Górze Kalwarii

Koszary w Górze Kalwarii oferują niezapomniane wakacje w wojskowym klimacie. Poza lekcjami lokalnej historii goście będą mogli dowiedzieć się więcej na temat repatriantów, poznać strategie wojskowe podczas zabawy żołnierzykami, a także odwiedzić okoliczne atrakcje: Tężnię solankową, Zamek w Czersku, Basen Miejski, Planetę Zalesie oraz poćwiczyć jazdę konną. Podczas pobytu w Łodzi w Hotelu Tobaco z grą miejską będzie można poznać ul. Piotrkowską i Bałuty, a także odwiedzić Muzeum Kinematografii, Centrum Nauki i Techniki EC1, Palmiarnię, Muzeum Fabryki w Manufakturze, Cmentarz Żydowski, Stację Redegast.

Zamek w Janowie Podlaskim

Atrakcje związane z historią będą przeplatane rekreacją i aktywnym odpoczynkiem m.in. w postaci spływów kajakowych, zabawy w Aqua Parku, wycieczek rowerowych, gier rodzinnych oraz warsztatami rękodzielniczymi podczas których będzie można poznać tajniki haftu, stworzyć dom dla konia lub zbudować własne koszary.

Dla jakich gości Arche szczególnie poleca swoje usługi i dlaczego?

Swoje usługi kierujemy do rodzin z dziećmi. Oferujemy tygodniowe pobyty z różnorodnym programem tak dla całych rodzin, jak i indywidualnych dla poszczególnych członków rodziny. Szczególnie zależy nam na rodzinach wielopokoleniowych. Kiedy mamy mało czasu, na takich wakacjach możemy wzmocnić, a często odbudować relacje wewnątrz rodziny. Przykładem takiego projektu będzie w tym roku „Letnia Olimpiada Rodzinna”, gdzie wszyscy członkowie rodziny będą mogli „punktować” w różnych dyscyplinach sportowych, a najlepsze rodziny zmierzyć się w finale, w Triathlonie Kraina Bugu.

Jaka jest recepta na sukces na dzisiejszym rynku hotelowym?

Sukces na dzisiejszym rynku hotelowym to przede wszystkim znalezienie swojego miejsca, wyróżnienie się. My połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Ratujemy zabytki, ale też chcemy aby jak najwięcej ludzi doświadczało obcowania z nimi.

Folwark w Łochowie

W małej cząstce staramy się uczestniczyć w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych. Na przykład, utworzyliśmy Muzeum Arche, gdzie zgromadziliśmy eksponaty etnograficzne z terenu oraz archeologiczne z wykopalisk na terenie naszych obiektów. Przeprowadzamy „Operację Czysta Rzeka”, która polega na posprzątaniu rzeki Bug i kolejno Polski. W ramach innej naszej akcji „ Jemy Polskie Jabłka”, na gości hotelowych czekały jabłka w pokojach. W czasie strajku nauczycieli, każdy mógł przyprowadzić dzieci do Arche Hoteli na animacje. Z kolei w recepcjach hotelowych goście mogą zakupić wyroby rękodzielnicze, wykonane przez podopiecznych i niepełnosprawnych pracowników Fundacji Leny Grochowskiej.

Jakie są dziś największe wyzwania na tym rynku? Jak Arche sobie z nimi radzi?

W Polsce mieszka około 5 proc. ludności Europy, ale równocześnie w rynku hotelowym, w turystyce mamy udział około 0,5 proc. Przed nami więc są olbrzymie możliwości rozwoju. Dotychczas, jako turyści, głównie wyjeżdżaliśmy w świat, mimo że jesteśmy jako społeczeństwo na dorobku, część pieniędzy po prostu wywozimy. Myślę, że Polska jako rynek turystyczny właśnie jest odkrywana a pieniądze zmienią swój kierunek i będą przywożone do Polski. Sama zaś spółka Arche obecnie jest drugą polską siecią hotelową a ma ambicje być Nr 1. Budujemy kolejne hotele w tym wiele w obiektach zabytkowych jak Cukrowania Żnin, Dwór Uphagena w Gdańsku, Klasztor we Wrocławiu, Garnizon w Białymstoku. Z taką ofertą widzimy olbrzymi potencjał do szybkiego rozwoju.

Hotel Tobaco w Łodzi

