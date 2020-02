Rok pod znakiem mikroinstlacji OZE w spółce Energi

Energa Operator przyłączyła w ubiegłym roku do sieci rekordową liczbę przydomowych mikroinstalcji OZE produkujących prąd - informuje spółka.

Tylko w ostatnim kwartale 2019 r. Energa Operator przyłączyła do swojej sieci energetycznej 7,3 tys. mikroźródeł energii odnawialnej (o łącznej zainstalowanej mocy blisko 50 MW) - wynika z informacji przekazanych przez spółkę w komunikacie prasowym. Cały 2019 r. był pod tym względem dla spółki rekordowy - w zarządzanej przez nią sieci przybyło blisko 18 tys. takich mikroinstalacji (o łącznej zainstalowanej mocy 120 MW). Oznacza to, że obecnie jest ich niemal trzy razy więcej niż pod koniec 2018 roku.

"Niezwykle dynamiczny przyrost nowych mikroźródeł w 2019 roku to początek procesu transformacji rynku energii. Dla dystrybutorów oznacza to konieczność jak najszybszego dostosowania sieci do dwukierunkowego przepływu energii. Przystosowanie infrastruktury do potrzeb OZE to jeden z priorytetów inwestycyjnych Energi Operatora" - informuje spółka.



Obcenie łączna moc zainstalowana 28 tys. pracujących w sieci Energi Operatora mikroźródeł wynosi ok. 200 MW. Większość z nich stanowi fotowoltaika, ale zdarzają się inne przydomowe elektrownie. Prąd dostarcza również 25 instalacji wiatrowych, blisko 80 elektrowni wodnych, 12 biogazowni oraz 17 mikroźródeł wykorzystujących zarówno energię słońca, jak i wiatru.



Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 r. wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).